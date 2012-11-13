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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۷

شهرک های صنعتی زاهدان زمینه اشتغال بیش از شش هزار نفر را فراهم کرده اند

شهرک های صنعتی زاهدان زمینه اشتغال بیش از شش هزار نفر را فراهم کرده اند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: شهرک های صنعتی مستقر در زاهدان تاکنون توانسته اند زمینه اشتغال شش هزارو 240 نفر فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یعقوبی اظهارداشت: هم اکنون 28 شهرک و ناحیه صنعتی در سیستان و بلوچستان استقرار دارند که از این تعداد سه شهرک در زاهدان مستقر است.

وی گفت: این سه شهرک شامل شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه، شهرک صنعتی زاهدان کامبوزیا و شهرک کارگاهی زاهدان است.

وی افزود: در حال حاضر 710 واحد تولیدی با سرمایه گذاری یک هزار و 119 میلیارد ریال در این سه شهرک قرار دارند.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: این تعداد واحد تولیدی شامل 218 واحد سلولزی، 147 واحد فلزی،101 واحد کانی غیر فلزی، 92 واحد شیمیایی، 60 واحد خدمات، 60 واحد غذایی، 25 واحد نساجی و هفت واحد برق و الکترونیک هستند.

وی گفت: علاوه بر این هزارو 420 فقره قرارداد با کارآفرینان و سرمایه گذاران در این سه شهرک منعقد شده است.

وی افزود: این سه شهرک گستره هزارو 870 هکتار را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 1742738

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