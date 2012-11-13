شهرک های صنعتی زاهدان زمینه اشتغال بیش از شش هزار نفر را فراهم کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یعقوبی اظهارداشت: هم اکنون 28 شهرک و ناحیه صنعتی در سیستان و بلوچستان استقرار دارند که از این تعداد سه شهرک در زاهدان مستقر است.

وی گفت: این سه شهرک شامل شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه، شهرک صنعتی زاهدان کامبوزیا و شهرک کارگاهی زاهدان است.

وی افزود: در حال حاضر 710 واحد تولیدی با سرمایه گذاری یک هزار و 119 میلیارد ریال در این سه شهرک قرار دارند.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان داشت: این تعداد واحد تولیدی شامل 218 واحد سلولزی، 147 واحد فلزی،101 واحد کانی غیر فلزی، 92 واحد شیمیایی، 60 واحد خدمات، 60 واحد غذایی، 25 واحد نساجی و هفت واحد برق و الکترونیک هستند.

وی گفت: علاوه بر این هزارو 420 فقره قرارداد با کارآفرینان و سرمایه گذاران در این سه شهرک منعقد شده است.

وی افزود: این سه شهرک گستره هزارو 870 هکتار را به خود اختصاص داده اند.