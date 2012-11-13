به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط کمیته مسابقات و لیگ هیئت فوتبال استان قم، قرار شد فصل جدید مسابقات قهرمانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های این استان با رقابت هشت تیم مدعی به انجام برسد.



بعد از سال های زیادی که فوتبال قم دوران رکورد را سپری کرد با حضور تیم صبا در قم در سال 1387 انتظار می رفت فوتبال قم مسیر پیشرفت خود را یافته و به سوی توسعه گام بردارد اما گویا هنوز اداره شدن فوتبال قم به صورت سنتی، مانع بزرگی در مسیر تحقق توسعه فوتبال قم است و ادامه اختلاف نظرها در هیئت بدون رئیس فوتبال قم، منجر به افت فوتبال قم و در نهایت تعطیلی بالاتر سطح رقابت های لیگ این رشته در قم شده است.



برگزاری لیگ برتر فوتبال قم از سال 1388



از سوی دیگر در حالی که مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های استان قم نخستین بار از سال 88 توسط هیئت فوتبال استان قم راه‌اندازی شد، تیم فوتبال پناه‌آفرین در چهار دوره قبل این رقابت‌ها سه بار قهرمان شده و در سال قبل نیز تیم هما قهرمانی را از این تیم گرفت.



در حالی که مسابقات فوتبال لیگ برتر بزرگسالان باشگاه‌های استان قم در سال جاری با حضور هفت تیم پناه‌آفرین، مبنا صنعت، قنوات، شهرداری کهک، خلجستان، شهر جعفریه و سوهان گل‌محمدی به‌ صورت رفت و برگشت در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار خواهد شد، در نهایت قرار است تیم قهرمان به لیگ دسته سوم باشگاه‌های کشور جام آزادگان برود.



مواجهه لیگ برتر فوتبال قم با چالش های فراوان



بعد از آغاز فصل جدید رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های استان قم در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان که از اوایل تیر ماه با شرکت تیم‌های مدعی صورت گرفت، انتظار می رفت فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بزرگسالان به فوتبال قم رونق بیشتری بدهد اما گویا اینگونه نیست و لیگ برتر فوتبال قم با چالش های زیادی مواجه است و به همین خاطر تعطیل شد.



طبق جدول مسابقات قرار بود تیم‌های فوتبال پیمان، مبنا صنعت، سوهان گل محمد، صبای نوین، ارم‌ساز وحدت، همای نوین، اتحاد شادقلی و پناه‌آفرین هشت تیم شرکت‌کننده در بازی های امسال لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های استان قم باشند اما تعدادی از این تیم ها به نحوه برگزاری رقابت ها اعتراض داشتند.



اعتراض تیم ها به نحوه برگزاری و اخذ مبلغ ورودی توسط هیئت فوتبال



بعد از اتفاقاتی که در یکی و دو ماه اخیر بین هیئت فوتبال استان قم و برخی باشگاه های معترض نسبت به تصمیمات این هیئت در امر برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم رخ داد، سرانجام لیگ برتر فوتبال استان قم تعطیل شد.



در واقع با تهدید به کناره گیری از لیگ برتر فوتبال باشگاه های استان قم توسط برخی باشگاه های متعرض، به نظر می رسید برگزاری این رقابت ها در فصل جدید به هاله ای از ابهام برود اما این اتفاق رخ نداد و تیم های دیگری جایگزین شدند.



تیم هایی که تهدید به کناره گیری از فوتبال قم کرده بودند، از موضع خود کوتاه نیامدند و هیئت فوتبال استان قم نیز در اقدامی که بیشتر به مقابله به مثل شبیه بود، تیم های بخش های تابعه قم را جایگزین مدعیانی کرد که برخی از آنها سابقه ای طولانی در فوتبال قم دارند.



لیگ برتر فوتبال قم تعطیل شد



این اقدام هیئت فوتبال استان قم، مخالفان آنها را با انگیزه تر کرد تا برای گرفتن حق خود ناگزیر به سراغ اداره کل ورزش و جوانان استان قم رفته و در حالی که هیئت فوتبال استان قم در حال حاضر رئیس ندارد و به صورت سرپرستی اداره می شود، این هیئت را تحت فشار قرار داده و بدین ترتیب با نظر مقامات بالاتر ورزش قم، لیگ برتر فوتبال قم تعطیل شد.



فوتبال قم در انتظار انتخاب رئیس جدید



این در حالی است که تا برگزاری مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان قم زمان زیادی باقی نمانده است تا از بین مدعیان، یک نفر به عنوان رئیس جدید هیئت فوتبال قم انتخاب شده و این ورزش پر مخاطب را از بلاتکلیفی خارج کند.



گفتنی است: فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های استان قم در شرایطی آغاز شد که در آخرین دوره این رقابت‌ها در سال 1390، تیم فوتبال هما به قهرمانی‌های متوالی تیم فوتبال پناه‌آفرین که سه سال متوالی موفق به کسب عنوان قهرمانی قابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های استان قم شده بود پایان داد و عنوان قهرمانی فوتبال باشگاه‌های برتر قم را کسب کرد.

