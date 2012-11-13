به گزارش خبرنگار مهر، سعید مرتضوی روز سه شنبه در مراسم افتتاح فاز نخست مرکز داده سازمان تامین اجتماعی افزود: این سازمان در حوزه فنی و درآمد در 33 اداره کل، 474 شعبه، 135 کارگزاری رسمی و در حوزه درمان 67 بیمارستان ملکی، 79 درمانگاه تخصصی، 129 درمانگاه عمومی، 61 پلی کلینیک، 32 واحد مدیریت درمان و 33 دفتر اسناد پزشکی دارد و یکی از بزرگترین حوزههای کسب و کار و بیمه و درمان در کشور محسوب میشود.
وی گفت: خدماتی که توسط تامین اجتماعی ارائه میشود، از نظر تعداد سرویسگیرنده و تنوع سرویسهای ارائه شده در کشور و خاورمیانه منحصر به فرد است، لذا این سازمان باید یک سازمان پیشرو در عرصه استفاده از فنآوری IT و نوین باشد.
وی افزود: بنابراین ایجاد و توسعه خدمات غیرحضوری در اولویت برنامههای تامین اجتماعی قرار گرفت تا بر این اساس میزان رضایتمندی مردم افزایش و هزینههای مرتبط با آن کاهش و در حقیقت به سمت تامین اجتماعی الکترونیک سوق داده شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: طراحی و اجرای مرکز داده تامین اجتماعی بر اساس نیازمندیهای سازمان و با استفاده از جدیدترین نرمافزار و سختافزارها و تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و با تکیه بر دانش و توان داخلی در شرایطی انجام شد که محدودیتها و موانع بسیاری حتی برای خرید و دسترسی به تجهیزات، مستندات و مراجع فنی مورد نیاز از سوی شرکتها و سازمانهای ارائه دهنده برای کشور ایجاد شده است.
مرتضوی افزود: علیرغم بروز این مشکلات و تشدید آن، سازمان توانست مرکز دادهای مطابق با استاندارد جهانی ایجاد کند و استفاده از مرکز داده سازمان میتواند علاوه بر صرفهجویی هزینههای سازمان، باعث تجمیع سامانههای مورد استفاده و اطلاعات در محلی مطمئن و امن و متعلق به سازمان شود.
به گفته وی، عدم اجرای سیستمهای متمرکز در خصوص دفاتر بیمه خدمات درمانی و به دلیل عدم کنترل لازم و متمرکز، در فرآیندهای صدور، تمدید و استفاده از دفترچهها، هزینههای هنگفتی به سازمان تحمیل میشد.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از افتتاح فاز دوم این مرکز در 22 بهمن ماه و افتتاح فاز سوم و تکمیل و نهایی شدن این دیتاسنتر تا پایان سال خبر داد و گفت: دیتاسنتر سازمان تامین اجتماعی، سومین و بزرگترین مرکز داده کشور و جزو 10 دیتاسنتر بزرگ خاورمیانه است.
وی افزود: با افتتاح این دیتاسنتر، جلوی سوء استفاده و جعل مدارک، از جمله دفترچههای درمانی گرفته میشود، چرا که پیش از این به واسطه غیرمتمرکز بودن اطلاعات سازمان تامین اجتماعی، زیانهای هنگفت و سوء استفادههای زیادی متوجه سازمان تامین اجتماعی بود.
به گفته مرتضوی، افتتاح مرکز داده، مزایای ویژهای را برای بیمهشدگان خواهد داشت و ارائه خدمات به ارباب رجوع با کیفیت، سرعت و تسریع بیشتری انجام میشود. فاز نخست مرکز داده، چهار ماه زودتر از موعد به بهرهبرداری رسیده است.
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