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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

امکان تجمیع غیر حضوری سنوات بیمه‌ای فراهم شد

امکان تجمیع غیر حضوری سنوات بیمه‌ای فراهم شد

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از فراهم شدن امکان تجمیع غیر حضوری سنوات بیمه ای خبر داد و گفت: از این پس خدمات غیر حضوری به صورت مکانیزه به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مرتضوی روز سه شنبه در مراسم افتتاح فاز نخست مرکز داده سازمان تامین اجتماعی افزود: این سازمان در حوزه فنی و درآمد در 33 اداره کل، 474 شعبه، 135 کارگزاری رسمی و در حوزه درمان 67 بیمارستان ملکی، 79 درمانگاه تخصصی، 129 درمانگاه عمومی، 61 پلی کلینیک، 32 واحد مدیریت درمان و 33 دفتر اسناد پزشکی دارد و یکی از بزرگترین حوزه‌های کسب و کار و بیمه و درمان در کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: خدماتی که توسط تامین اجتماعی ارائه می‌شود، از نظر تعداد سرویس‌گیرنده و تنوع سرویس‌های ارائه شده در کشور و خاورمیانه منحصر به فرد است، لذا این سازمان باید یک سازمان پیش‌رو در عرصه استفاده از فن‌آوری IT و نوین باشد.

وی افزود: بنابراین ایجاد و توسعه خدمات غیرحضوری در اولویت برنامه‌های تامین اجتماعی قرار گرفت تا بر این اساس میزان رضایتمندی مردم افزایش و هزینه‌های مرتبط با آن کاهش و در حقیقت به سمت تامین اجتماعی الکترونیک سوق داده شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: طراحی و اجرای مرکز داده تامین اجتماعی بر اساس نیازمندی‌های سازمان و با استفاده از جدیدترین نرم‌افزار و سخت‌افزارها و تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و با تکیه بر دانش و توان داخلی در شرایطی انجام شد که محدودیت‌ها و موانع بسیاری حتی برای خرید و دسترسی به تجهیزات، مستندات و مراجع فنی مورد نیاز از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌ دهنده برای کشور ایجاد شده است.

مرتضوی افزود: علی‌رغم بروز این مشکلات و تشدید آن، سازمان توانست مرکز داده‌ای مطابق با استاندارد جهانی ایجاد کند و استفاده از مرکز داده سازمان می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی هزینه‌های سازمان، باعث تجمیع سامانه‌های مورد استفاده و اطلاعات در محلی مطمئن و امن و متعلق به سازمان شود.

به گفته وی، عدم اجرای سیستم‌های متمرکز در خصوص دفاتر بیمه خدمات درمانی و به دلیل عدم کنترل لازم و متمرکز، در فرآیندهای صدور، تمدید و استفاده از دفترچه‌ها، هزینه‌های هنگفتی به سازمان تحمیل می‌شد.
 
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از افتتاح فاز دوم این مرکز در 22 بهمن ماه و افتتاح فاز سوم و تکمیل و نهایی شدن این دیتاسنتر تا پایان سال خبر داد و گفت: دیتاسنتر سازمان تامین اجتماعی، سومین و بزرگترین مرکز داده کشور و جزو 10 دیتاسنتر بزرگ خاورمیانه است.

وی افزود: با افتتاح این دیتاسنتر، جلوی سوء استفاده و جعل مدارک، از جمله دفترچه‌های درمانی گرفته می‌شود، چرا که پیش از این به واسطه غیرمتمرکز بودن اطلاعات سازمان تامین اجتماعی، زیان‌های هنگفت و سوء استفاده‌های زیادی متوجه سازمان تامین اجتماعی بود.
 
به گفته مرتضوی، افتتاح مرکز داده، مزایای ویژه‌ای را برای بیمه‌شدگان خواهد داشت و ارائه خدمات به ارباب رجوع با کیفیت، سرعت و تسریع بیشتری انجام می‌شود. فاز نخست مرکز داده، چهار ماه زودتر از موعد به بهره‌برداری رسیده است.
کد مطلب 1742740

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