صدور بیش از 1891 پروانه بهره برداری در صنعت، معدن و تجارت استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی پور نبوی صبح دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ضمن اشاره به وجود یک هزار و891 فقره پروانه بهره برداری در این استان، گفت: این تعداد پرونده با سرمایه گذاری 20 هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از 45 هزار و 520 نفر در استان موجود است.

وی افزود: امروز شاهد تهاجم اقتصادی دشمنان انقلاب اسلامی علیه کشورمان هستیم و باید دانست که در هر مرحله ‏ای از نظام اسلامی که تبلور حمایت مردمی وجود داشته و از اقدامات دولت و نظام به خوبی پشتیبانی شده است، به پیروزی رسیده‏ ایم.

پور نبوی با بیان اینکه در هفت ماهه نخست امسال تعداد 161 فقره جواز تاسیس صادر شده است، گفت: این تعداد مجوز با پیش بینی سرمایه گذاری 341 میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال دو هزار و 893 نفر صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: طی هفت ماهه نخست امسال 76 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 750میلیارد ریال و اشتغال 570 نفر صادر شده است.

وی تصریح کرد: در همین مدت تعداد 35 فقره طرح توسعه با سرمایه گذاری 660 میلیارد ریال و اشتغال 696 نفر نیز صادر شده است.

پور نبوی با بیان اینکه صدور مجوزها از آبان ماه سال جاری به صورت الکترونیکی خواهد بود، اظهار داشت: اولین پروانه بهره برداری الکترونیکی نیز در استان سمنان صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: با وجود همه این توطئه ‏ها و دشمنی ‏ها، تولید کنندگان کشورمان سرافرازانه در بازارهای هدف جهانی حضور پیدا کرده ‏اند و بارها شاهد بوده ‏ایم که مسئولان مملکتی هم به این عزم والا و کار شبانه ‏روزی تولید کنندگان ایرانی افتخار کرده‏ اند.

وی در خاتمه با اشاره به نبرد اقتصادی که در برهه کنونی به واسطه توطئه‏ های دشمنان به راه افتاده است، اظهار داشت: صادرکنندگان و تولید کنندگان استان سمنان در چنین شرایطی وارد میدان شده ‏اند و همچون بسیجیان و رزمندگان سال‏ های دفاع مقدس برای سربلند نگه داشتن کشورشان در حال مجاهدت هستند.