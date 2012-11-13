صدور بیش از 1891 پروانه بهره برداری در صنعت، معدن و تجارت استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی پور نبوی صبح دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ضمن اشاره به وجود یک هزار و891 فقره پروانه بهره برداری در این استان، گفت: این تعداد پرونده با سرمایه گذاری 20 هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از 45 هزار و 520 نفر در استان موجود است.
وی افزود: امروز شاهد تهاجم اقتصادی دشمنان انقلاب اسلامی علیه کشورمان هستیم و باید دانست که در هر مرحله ای از نظام اسلامی که تبلور حمایت مردمی وجود داشته و از اقدامات دولت و نظام به خوبی پشتیبانی شده است، به پیروزی رسیده ایم.
پور نبوی با بیان اینکه در هفت ماهه نخست امسال تعداد 161 فقره جواز تاسیس صادر شده است، گفت: این تعداد مجوز با پیش بینی سرمایه گذاری 341 میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال دو هزار و 893 نفر صادر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: طی هفت ماهه نخست امسال 76 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 750میلیارد ریال و اشتغال 570 نفر صادر شده است.
وی تصریح کرد: در همین مدت تعداد 35 فقره طرح توسعه با سرمایه گذاری 660 میلیارد ریال و اشتغال 696 نفر نیز صادر شده است.
پور نبوی با بیان اینکه صدور مجوزها از آبان ماه سال جاری به صورت الکترونیکی خواهد بود، اظهار داشت: اولین پروانه بهره برداری الکترونیکی نیز در استان سمنان صادر شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: با وجود همه این توطئه ها و دشمنی ها، تولید کنندگان کشورمان سرافرازانه در بازارهای هدف جهانی حضور پیدا کرده اند و بارها شاهد بوده ایم که مسئولان مملکتی هم به این عزم والا و کار شبانه روزی تولید کنندگان ایرانی افتخار کرده اند.
وی در خاتمه با اشاره به نبرد اقتصادی که در برهه کنونی به واسطه توطئه های دشمنان به راه افتاده است، اظهار داشت: صادرکنندگان و تولید کنندگان استان سمنان در چنین شرایطی وارد میدان شده اند و همچون بسیجیان و رزمندگان سال های دفاع مقدس برای سربلند نگه داشتن کشورشان در حال مجاهدت هستند.
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