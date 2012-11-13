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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

طاهری در گفتگو با مهر:

ظرفیت تولید 5 میلیون قطعه جوجه گوشتی در لرستان فراهم می شود

ظرفیت تولید 5 میلیون قطعه جوجه گوشتی در لرستان فراهم می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از صدور مجوز ظرفیت سازی 5 میلیون و 120 هزار قطعه جوجه گوشتی در این استان خبر داد.

اسحاق طاهری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اقدامات در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی لرستان ظرفیت سازی برای تولید جوجه گوشتی به میزان 5 میلیون و 120 هزار قطعه است.

وی بیان داشت: در حال حاضر برای ایجاد ظرفیت تولید بیش از یک میلیون و 470 هزار قطعه جوجه گوشتی در لرستان در قالب کارگروه توسعه بخش کشاورزی پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تصریح کرد: محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به طرحهای استان در این زمینه وجود ندارد.

طاهری مقدم همچنین به صادرات مرغ گوشتی در لرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مجوز صادرات بیش از 23 هزار تن مرغ گوشتی به لرستان داده شده است.

کد مطلب 1742742

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