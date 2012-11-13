هدف از برگزاری جشنواره کتاب سال دانشجویی پویایی تحقیق و پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره کتاب سال دانشجویی و سومین دوره کتاب سال قرآنی دانشجویی، ظهر امروز سهشنبه 23 آبان با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اسماعیلی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدحسین یادگاری رئیس سازمان جهاد دانشگاهی، محمد اللهیاری رئیس اداره کتاب ارشاد و دبیر بیستمین هفته کتاب و دیگر مسئولان جهاد دانشگاهی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.
علیرضا زجاجی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور در ابتدای این برنامه گفت: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در راستای ترویج و توسعه اهداف مربوط به مسائل فرهنگی و نشر، تمرکز خود را بر برنامهریزی، ایجاد ضوابط و به وجود آوردن تشکیلاتی منسجم منعطف کرده است. فراهم آوردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت دانشجویان و آثارشان، ترغیب و تشویق آنها به مطالعه و تحقیق از مهمترین علل برپایی این جشنواره است.
وی افزود: این اهداف در قالب فعالیتهای علمی پژوهشی دانشگاهها رقم میخورد و هدف اصلی از برگزاری این جشنواره را میتوان ایجاد پویایی و شکوفایی در پژوهشها و تحقیقات دانشگاهی کشور عنوان کرد. البته ثمرات این جشنواره هم نصیب دانشجویان و دانشگاهیان کشور میشود. تلاشهای جهاد توانسته است بارقههای امید را در پژوهشگران جوان کشور ایجاد کند و تداومش میتواند به بهبود چهره علمی و پژوهشی ایران در عرصه جهانی بیانجامد.
زجاجی گفت: حضور نهادهایی چون نمایندگی رهبر انقلاب در دانشگاهها، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت ارشاد، ورزش و جوانان، نهاد کتابخانههای عمومی کشور، سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان، معاونت گردشگری میراث فرهنگی و دیگر نهادها و سازمانها باعث اعتبار علمی این جشنواره شده است.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور ادامه داد: مدیران، داوران و مشاوران این دوره جشنوار طبق ضوابط فعالیتهای داوری را انجام دادند تا اخلالی در مسیر جشنواره پیش نیاید. بر اساس تقویم داوری، مرحله اول داوریها انجام شد و داوری نوزدهمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی در 4 مرحله انجام گرفت. مدیر گروه داوری به همراه دو مشاور خود در مرحله آغازین، آثار رسیده به دبیرخانه را با شرایط دبیرخانه و فراخوان انطباق دادند. به این ترتیب 50 درصد کتابها از گردونه داوری حذف شدند. در مرحله دوم، مدیر گروه به تناسب موضوع، آثار را در اختیار داور هر گرایش قرار داد تا امتیاز لازم را برای صعود کسب کنند. در مرحله سوم، سرگروهها به همراه داوران بررسی دوبارهای داشتند و در مرحله پایانی هم کمیته نهایی داوری تشکیل شد و با مقایسه گرایشها، نفرات برتر اعلام شدند.
در ادامه حجتالاسلام سید مهدی تقوی رئیس سازمان فعالیت قرآنی دانشگاهیان کشور گفت: اولین سوالی که شاید در چنین برنامههای مطرح شود این است که چرا بخش قرآنی از دیگر بخشهای علمی جدا شده است. عدهای معتقدند دلیلش این است که اساسا علوم دیگر، علمهایی هستند که با خدا و پیامبر کاری ندارند و به اصطلاح علوم زمینی هستند در حالی که قرآن کتاب آسمانی است و به علوم آسمانی ارتباط دارد. متاسفانه این نگاه وجود دارد و نگاه غالب و حاکم در جامعه ماست. به همین دلیل هم هست که نه دانشمندانمان توانستند به موفقیت برسند ونه علوم دانشگاهیمان.
وی افزود: با وجود چنین دیدی، اهالی قرآنی ما هم نتوانستند به درستی جایگاه قرآن را بشناسند و از آن استفاده کنند. علوم دانشگاهیمان هم آسیبهای زیادی را متحمل شده است. شاید اگر بین این دو حوزه آشتی برقرار شود و درست با هم جمع شوند، همه علوم را بتوانیم زیر سایه قرآن شاهد باشیم و معرکه و مناقشهای هم پیش نیاید.
تقوی در ادامه گفت: امام علی میگوید علم اولین و آخرین در قرآن است و انسان با آن به نهایت غنا میرسد و بعد از قرآن فقری وجود ندارد. کسی که قرآن میخواند از هرچیزی بینیاز است. در ضمن قرآن اولین کاری که میکند این است که موجب احیای انسان میشود و او را به علم و معرفت میرساند.
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