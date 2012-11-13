اشکهای وزیر علوم در مراسم اعطای دکتری افتخاری به شهید تهرانی مقدم

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری مراسم اعطای دکترای افتخاری به شهید حسن تهرانی مقدم پس از پخش دو سرود توسط گروه سرود رهپویان وصال و قرار گرفتن فضای مراسم در حال و هوای معنوی برخی از میهمانان این مراسم از جمله وزیرعلوم و سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه و برخی دیگر از حضار اشکهایشان جاری شد.

این سرودها بیشتر مربوط به خاطرات 8 سال دفاع مقدس و شهادت شهدای عرصه علمی کشورمان بود.

از دیگر حاشیه های این مراسم می توان به حضور برخی میهمانان اشاره کرد. در این مراسم سید محمد حسینی وزیر ارشاد تنها برای 5 دقیقه میهمان بود و بلافاصله مراسم را ترک کرد.

همچنین ابراهیم عزیزی - معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری از دیگر میهمانانی بود که پس از اتمام مراسم در این جلسه حضور یافت. وی علاوه بر این استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز هست.

یکی دیگر از حاشیه های این مراسم، گله خبرنگاران صدا و سیما از حضور کمرنگ وزیر علوم در برنامه ها بود.

به گزارش مهر، اعطای مدرک دکترای افتخاری به شهید تهرانی مقدم بر اساس آئین نامه اعطای دکتری افتخاری وزارت علوم صورت گرفت.