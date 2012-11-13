آیت الله سیدحسن عاملی امروز در مراسم اعلان عزا در جمع هیئتهای حسینی بناب که از سوی هیأت عزاداری عاشقان امام حسین(ع) بناب در آستانه فرارسیدن ماه محرم ترتیب یافته بود، گفت: در مذهب تشیع و مجلس عزای حسینی(ع) سه شاخصه مهم وجود دارد که در هیچ جای دنیا و در هیچ دینی یافت نمی شود.

وی با بیان اینکه یکی از شاخصه های مجالس سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) شور و نشاط معنوی و دینی در جوانان است، افزود: شاخصه دیگر این محافل معنوی عقلانیت آن است، برخلاف تبلیغات سوء دشمنان به ویژه وهابیت، گریه برمصائب امام حسین(ع) ریشه عقلانی دارد.

نماینده خبرگان رهبری سومین شاخصه مجالس سوگواری ماه محرم را عاصی بودن شیعه در برابر ظلم در تمامی ادوار علیه قدرتها و حکومتهای ظالم دانست و تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان اسلام درصدد انحراف در هویت دینی و شیعی مسلمانان هستند، ترویج ارزشهایی چون عاشورا، غدیرخم، کربلا و انتظار ضرورتی انکارناپذیر است.

حجت الاسلام عاملی همچنین با تأکید بر اینکه عزاداری امام حسین(ع) باید با معرفت و بصیرت همراه باشد، اظهار داشت: مجالس عزاداری باید مظهر عقلانیت باشند، چرا که زیبایی کربلا در عقلانیت آن است.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک اهداف عزاداریهای ماه محرم هستیم، چرا که کج اندیشی و یا عدم فهم و درک مناسب از حقیقت عاشورا موجب انحراف و نفوذ خرافات خواهد بود.

در ادامه این مراسم مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بناب با مداحی و نوحه سرایی که با سینه زنی هیئتهای حسینی(ع) این شهرستان همراه بود، به استقبال ماه محرم رفتند.

شهرستان 130 هزار نفری بناب در جنوب مرکز آذربایجان شرقی واقع شده و دارای 120 هیئت مذهبی و 176 مسجد است.