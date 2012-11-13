جزئیات دیدار فراکسیون اصولگرایان با سران قوا / تلاش داریم سوال از رئیس جمهور منجر به شکاف بین قوا نشود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی، سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس در حاشیه برگزاری جلسه امروز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص دیدار اعضای این فراکسیون با آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت: فراکسیون اصولگرایان با توجه به شرایط خطیر کشور و درک درستی که از نقشه راه دشمن برای ایجاد تنگنا و فشار اجتماعی- اقتصادی و زمینه های ظهور و بروز اعتراضات اجتماعی وجود دارد برای تفاهم و تعامل قوا با سران قوا دیدارهایی را انجام می دهد.

وی ادامه داد: فراکسیون اصولگرایان تلاش دارد در دیدار با روسای قوا و سایر مسئولان تحلیل درستی از شرایط امروز جامعه با آنان در میان بگذارد و با تبادل نظر و کار جمعی تلاش کند در شرایط حساس با کمک مسئولان راه حلی برای عبور از سختی ها بوجود آورد.

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان با اشاره به عملکرد این فراکسیون در خصوص مسائل مختلف گفت: کارگروه های تخصصی فراکسیون اصولگرایان از هفته جاری کارشان را شروع کرده اند و مجمع عمومی فراکسیون روز یکشنبه جلسه ای را با بررسی اقتصاد مقاومتی با حضور اساتید دانشگاه و نمایندگان در کمیسیون تلفیق برگزار کرد.

زاکانی تصریح کرد: کارگروه دائمی اقتصاد مقاومتی در فراکسیون اصولگرایان راه اندازی شده است تا نسبت به بررسی روند و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی اقدام و نظارت کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فراکسیون اصولگرایان مجلس با هیئت رئیسه و یا رئیس مجلس درباره طرح سوال از رئیس جمهور جلسه ای داشته اند، افزود: من صحبتی با آقای لاریجانی نداشتم البته برخی از اعضای فراکسیون صحبت هایی داشته اند، اما موضوع سوال از رئیس جمهور در آئین نامه شفاف است.

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان خاطر نشان کرد: تمام تلاشی که از سوی فراکسیون اصولگرایان بکار گرفته شد، این بود که از موادی از آئین‌نامه استفاده کنیم که به نتیجه نزدیک تر باشد و منجر به شکاف قوا و آزار افکار عمومی نشود، بنابراین راهکار ما استفاده از ماده(233) آئین نامه است که در اصلاح جدید همان ماده(236) شده است.

زاکانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا طبق خبرهای منتشر شده فراکسیون اصولگرایان قبل از طرح سوال از رئیس جمهور در صحن مجلس با وی دیدار خواهد داشت، یادآور شد: در فراکسیون بحثی در این باره نداشته ایم ممکن است دستگاه اجرایی زمینه را فراهم و مسیر را برای این دیدار مهیا کند، اما در شورای مرکزی فراکسیون و هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان این موضوع مورد بحث قرار نگرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از زمان حضور رئیس جمهور در مجلس مطلع هستید، اذعان داشت: ما اطلاعی نداریم آنچه درباره فراکسیون اصولگرایان منعکس شده جفا در حق این فراکسیون است، موضع فراکسیون در مورد دولت شفاف است، ما از مواضع درست دولت حمایت می‌کنیم و هر کجا که اشکالی باشد بیان می‌کنیم.