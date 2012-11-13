به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برگزاری 1000 نمایشگاه کتاب در 1000 نقطه کشور صبح امروز سهشنبه 23 آبان با حضور سردار احمد حقطلب رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بسج و سپاه برگزار شد.
حقطلب در این نشست خبری با اشاره به اینکه کشور ما برای رسیدن به تمام اهداف خود نیازمند و محتاج فرهنگ پویای دفاع مقدس است، اظهار کرد: برای پیشرفت کشور و کسب موقعیتهای سیاسی و علمی ابزارهایی نیاز داریم که یکی از آنها استفاده از کتاب است که با وجود سیستمهای پیشرفته رایانهای و اینترنتی و امکانات تصویری کماکان جای خودش را در میان مردم حفظ کرده و بهترین ابزار انتقال مفاهیم است.
وی ادامه داد: مجموعه فعالیتهای سازمان حفظ آثار برای توسعه کتابخوانی در کشور ما در چندین برنامه خلاصه میشود که یکی از آنها برگزاری نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس در سه دوره بود. در کنار آن برگزاری نمایشگاههای دائمی کتاب در محل برگزاری اردوهای راهیان نور و تکمیل مجمع ناشران دفاع مقدس و همچنین شرکت در نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت در کنار شرکت نمایشگاههای کتاب استانی و برگزاری طرح برپایی 1000 نمایشگاه کتاب در 1000 نقطه کشور در این راستا است.
حقطلب با اشاره به طرح 1000 نمایشگاه ادامه داد: این نمایشگاه سه محور داشت که یکی از آنها انتخاب آثار خوب و مفید در آن بود. البته در این نمایشگاه ما به جای مردم تصمیم نگرفتیم. سعی کردیم بر اساس خواست آنها و بر اساس اقبالی که در نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از عناوین کتابهای چاپ شده به عمل آورده بودند، برای آنها کتاب در این نمایشگاهها ارائه کنیم.
وی افزود: در این 1000 نمایشگاه 270 عنوان کتاب ارائه میشود که 230 عنوان از آنها با موضوع دفاع مقدس و 40 عنوان با موضوع جنگ نرم است.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بسیج و سپاه افزود: نکته دوم در برگزاری این نمایشگاه ایجاد امکان دسترسی آثار به کتابهاست. برای این منظور پایگاههای بسیج و نواحی و مساجد به عنوان محل اصلی برگزاری این نمایشگاهها در نظر گرفته شده و آثار با نازلترین قیمت و با 50 درصد تخفیف به مخاطبان ارائه خواهد شد.
حقطلب ادامه داد: این 1000 نمایشگاه در برنامهای نمادین روز جمعه و پس از اقامه نماز جمعه در تهران و با حضور سردار نقدی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلمای و امام جمعه موقت تهران رونمایی افتتاح خواهد شد که در سایر استانهای کشور نیز این اتفاق روی خواهد داد و این نمایشگاهها به طور رسمی از 27 آبان تا 6 آذر برپا خواهند بود.
وی تاکید کرد: ما امسال آمادگی برپایی 1200 نمایشگاه را هم داشتیم، اما به دلیل مسائل بودجهای این موضوع را به صورت داوطلبانه به نواحی و حوزههای بسیج واگذار کردیم. همچنین به دلیل تداخل نمایشگاه با دهه اول ماه محرم، عنوان نمایشگاهها نیز «بسیج امتداد عاشورا» خواهد بود.
حقطلب همچنین از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و ناشران به عنوان نهادهای ارائه دهنده تخفیف در تهیه کتابهای این نمایشگاه قدردانی کرد.
وی همچنین در پایان با اشاره به آغاز کار صندوق حمایت از ناشران و نویسندگان دفاع مقدس گفت: این صندوق قرار است به ناشران کمک موثری در جریان انتشار کتاب ارائه کند. در حل حاضر از سوی سازمان بسیج مستضعفین بودجهای یک میلیارد تومانی برای این صندوق اختصاص یافته است و منتظریم تا وزارت ارشاد و سایر نهادها هم قول مالی خود را برای کمک به این صندوق تحقق بخشند.
به گفته حق طلب: آئیننامه این صندوق تدوین و مصوب شده و در هفته آینده محل آغاز به کار و ضوابط اجرایی آن رسما اعلام میشود.
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