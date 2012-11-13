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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۲

قره داغی در گفتگو با مهر:

البرز اولین دو سالانه عکس نور و نگاه را برگزار می کند

البرز اولین دو سالانه عکس نور و نگاه را برگزار می کند

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل حوزه هنری البرز از برگزاری اولین دوسالانه عکس نور و نگاه و اعلام فراخوان آن در استان البرز خبر داد.

عبدالحمید قره داغی در گفتگو با خبرنگار مهر  گفت: ماهیت معنایی نور با دیدی خلاقانه و آزاد، نور و نقش ان در زندگی انسان ها با نگاه هنرمندانه، رقص نور در شاخه های مختلف عکاسی و تاثیر نور و بر جلوه های بصری عکاسی عناوین بخش اصلی این دو سالانه خواهند بود.

وی همچنین جلوه گاه استان البرز را عنوان بخش جنبی این دوسالانه اعلام کرد و افزود: در این بخش هنرمندان در قسمت های البرز را چگونه به تصویر می کشید، مناظر و جاذبه های گردشگری البرز، عکس های قدیمی از مناطق مختلف استان البرز و اماکن تاریخی و مستند مربوط به دهه شصت و قبل از آن با هم به رقابت خواهند پرداخت.

وی تصریح کرد: این جشنواره به طور سراسری برگزار می شود و تمام هنرمندان و عکاسان آماتور و حرفه ای از سراسر ایران می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

قره داغی گفت: خلاقیت و ابتکار شرط اصلی عکس های ارسالی است و در ویرایش عکس های ارسالی به شرط آنکه ماهیت عکس بودن آنها از بین نرود محدودیتی وجود ندارد.

وی در خصوص گاه شمار این جشنواره اظهار داشت: آخرین مهلت ارسال آثار پایان ساعت اداری روز 19 بهمن ماه بوده و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز اسفندماه برگزار می شود.

کد مطلب 1742761

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