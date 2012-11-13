انسان متوکل عزت نفس دارد/ روح اقتصاد مقاومتی در توکل به خداست

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت داشتن روحیه توکل اظهار داشت: انسان متوکل قوت قلب دارد و توکل بر خدا منجر به بی نیازی و عزت نفس انسان می شود.

وی با تاکید بر اینکه توکل بر خدا به انسان امنیت و استقلال می دهد، تصریح کرد: هر کسی که به خدا توکل کند گرفتاریهایش از بین می رود و در برابر پیامدهای ناگوار در امان خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در تاریخ انقلاب اسلامی ایران شخصیتهایی بودند که اسطوره توکل بر خدا محسوب می شده اند افزود: یکی از این شخصیتها امام خمینی (ره) بود که با توکل بر خدا انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساند.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: امام راحل با توکل بر خدا توانست رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را از بین ببرد.

وی به ایثار و از خود گذشتگی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس با توکل بر خدا توانستند پیروز شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به تحریم های دشمنان علیه ایران در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: ملت ایران با توکل بر خدا این دوره را هم پشت سر می گذارند و به طور حتم در این میدان نیز پیروز خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه روح اقتصاد مقاومتی در توکل بر خداست، بر ضرورت تشریح ابعاد و پیامدهای اقتصاد مقاومتی توسط صاحب نظران و اندیشمندان تاکید کرد.

حجت الاسلام میرعمادی تاکید کرد که پیروزی های ایران اسلامی طی این سه دهه با توکل بر خدا حاصل شده است.

وی با تاکید بر اینکه هر کسی که به خدا توکل کند مغلوب نخواهد شد تصریح کرد: با توکل بر خدا سختی ها بر انسان آسان و مشکلات و گرفتاریها حل می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه انسان متوکل قوت قلب می گیرد بیان داشت: توکل بر خدا موجب استمرار ایمان در وجود انسان می شود.