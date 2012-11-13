اصلی ترین پیام شهدا پاسداری از ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در جمع فرزندان شاهد و ایثارگر استان همدان که در سالن شهدا استانداری برگزار شد، اظهار داشت: دردنیا و در هیچ کشوری حاکمی مانند رهبر معظم انقلاب نداریم و اگر همراه ایشان باشیم، هیچ خطری کشور و جامعه را تهدید نخواهد کرد.

فرزندان شهدا و ایثارگران نباید مقاومت پدران خود را فراموش کنند

وی با بیان اینکه انتظارات فرزندان شهدا بجاست، ادامه داد: فرزندان شهدا و ایثارگران نباید مقاومت پدران خود را فراموش کنند.

وی با بیان اینکه کار در شرایط فعلی شاید سخت تر از کار شهدا باشد، گفت: فضا به گونه ای است که شهدا جان خود را دادند و درقبال آن آبرو خریدند اما امروز شاید لازم باشد آبرو را نیز هرینه کنیم.

استاندار با بیان اینکه امروز کار سخت تر و حمایت از انقلاب نیز لازم تر است، افزود: امروز با همه توان دشمن برای مقابله با انقلاب به میدان آمده و برای مقابله با آن به فرموده مقام معظم رهبری تدبیر و بصیرت لازم است و باید مواظب آدرسهای غلط بود.

دشمن برای ایجاد فتنه 88 از 20 سال پیش برنامه ریزی را شروع کرد

آزاد با یادآوری فتنه سال 88 و بیان اینکه نباید توطئه های دشمن فراموش شود، گفت: دشمن تلاش می کند سواستفاده خود را از رویدادها داشته باشد و در مواقعی چندین سال برای ایجاد فتنه برنامه ریزی می کند، همانطور که برای فتنه 88 از 20 سال پیش برنامه ریزی را آغاز کرده بود.

وی با بیان اینکه خداوند بزرگ را شاکریم در زمانی زندگی می کنیم که بوی عطر شهدا همه جامعه را پر کرده است، اضافه کرد: این افتخار کمی نیست و هر آنچه در نظام اسلامی اتفاق می افتد در جهت اهداف شهدا و پیشبرد نظام است.

استاندار با تاکید بر اینکه ناظر عملکرد ما شهدا هستند، اضافه کرد: روزی حضرت امام خمینی (ره) فرمودند" جنگ برای ما غنیمت است"، در آن زمان برخی در این سخن امام تشکیک کردند و سئوالهایی انحرافی درباره این سخن مطرح کردند اما امروز پاسخ آن سئوالها روشن شده و غنیمت بودن جنگ اثبات شده است، زیرا اگر جنگ نبود امروز آثاری از انقلاب اسلامی وجود نداشت و شهدا نبودند.

آزاد با یادآوری اینکه ما در جنگ یاد گرفتیم برای اهدافمان از جانمان بگذریم و به کسی امید نداشته باشیم و روی پای خودمان بایستیم، عنوان کرد: امروز همین اتفاق افتاده است و دشمنان دست به دست داده اند تا ما را متوقف کنند.

جمهوری اسلامی ویژگی هایی دارد که هیچ نظامی در دنیا ندارد

وی گفت: در ظاهر قدرت دشمنان از ما بیشتر است اما جمهوری اسلامی ویژگیهایی دارد که هیچ نظامی در دنیا ندارد و آن هم از خود گذشتگی مردم است.

وی با بیان اینکه دشمن نمی تواند پیشرفت نظام اسلامی را متوقف کند، ادامه داد: فشارهایی به کشور می آید و سختیهایی ایجاد خواهد شد اما با آنکه استکبار جهانی به دنبال توقف ماست، امروز انقلاب از هر زمانی قدرتمند تر است و استکبار در این راه موفق نخواهد شد.

استاندار با یادآوری رویکرد بی نظیر در جهان به دین اسلام، افزود: این رویکرد به اسلام، هیچ وقت وجود نداشته و حاصل انقلاب اسلامی است و می توان نتیجه گرفت که صدور انقلاب، امروز پیروز شده است.

آزاد با دو طرفه دانستن انتظارات جامعه و فرزندان شهدا ازهم، عنوان کرد: ممکن است گاهی وقتها به دلیل برخی برخوردها حالت سرخوردگی در فرزندان شهدا ایجاد شود اما جای گله و گلایه ندارد و باید فرزندان شهدا که صاحبخانه هستند، برای اصلاح و سرکار آوردن بهترینها تلاش کنند.

وی در پایان، مجمع فرزندان شاهد و ایثارگر استان را فرصت خوبی برای فکر کردن ارزیابی کرد و خواستار ارائه راهکار، روش، پیشنهاد و فکر برای پیشرفت استان و کشور به خصوص در مسائل فرهنگی از سوی این مجمع شد.