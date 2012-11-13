جزئیات اختلاس 35 میلیاردی از بانکی در پایتخت/ متهم اصلی با پولها گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان در تشریح این خبر اظهار داشت : 10 اسفند سال گذشتهبازرسان یکی از بانک های دولتی با مراجعه به یکی از شعبات و بررسی اسناد مالی متوجه برداشت غیرمجاز چند میلیارد تومانی از سوی یکی از کارمندان شدند . با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "اختلاس" و به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی ( ناحیه 22 ) ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره بیست و هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت . با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی ، کارمند بازداشت شده در اظهارات مبلغ اختلاس شده به میزان 3 میلیارد و 500 میلیون تومان را به حساب یکی از دوستانم به هویت "شهرام . ح" واریز کرده و او نیز پس از اطلاع از دستگیری من متواری شده است .

متهم در ادامه اظهارات خود و در خصوص نحوه آشنایی خود با شهرام به کارآگاهان گفت : شهرام از مشتری های بانک بود و من در سال 1389 در محل کار خود با او آشنا شدم . اوایل ارتباط من با شهرام تنها از طریق ملاقات در داخل شعبه بود . در طول این مدت از طریق صحبت ها و پیشنهاداتی که از سوی شهرام داده می شد اطلاع پیدا کردم که او قادر به جعل اسناد از طریق افراد مختلف و یا گرفتن و صدور مدارک شناسایی و حتی خارج کردن غیرقانونی افراد از کشور است . بتدریج ارتباط من و شهرام زیاد شد ، بگونه ای که این ارتباط حالت خانوادگی پیدا و ما به صورت خانوادگی با یکدیگر رفت و آمد می کردیم.

متهم در خصوص علت موافقت خود برای انجام برداشت غیرمجاز مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون تومانی از سیستم بانکی به کارآگاهان گفت : اواسط بهمن سال گذشته بود که مبلغی حدود 50 میلیون تومان را به صورت غیرقانونی از حساب تعدادی از مشتری های بانک برداشت کردم که یکی از مشتریان با مراجعه به بانک در خصوص موجودی حسابش اعتراض کرد . در حالیکه احساس خطر کرده بودم در تماسی که شهرام با من داشت ، موضوع را با او در میان گذاشته و درخواست مشورت کردم . شهرام پیشنهاد اختلاس از بانک را مطرح و من نیز قبول کردم . قرار بود تا پس از برداشت پول از بانک شهرام مرا از طریق دوستانش و به صورت غیرقانونی از کشور خارج کند و مدعی بود که مرا از طریق کشور ترکیه به یک کشور آفریقایی و از آنجا به یک کشور اروپایی خواهد برد . برای خارج کردن پول ها از کشور نیز تصمیم گرفتیم تا پول ها را تبدیل به طلا و ارز کرده و پس از خروج من از کشور ، شهرام از طریق یکی از دوستانش طلا و ارز را به کشوری که ما می رویم انتقال دهد .

متهم در خصوص نحوه انجام اختلاس و دستگیری خود نیز به کارآگاهان گفت : 10 تیر سال 90 مبلغ 35 میلیارد ریال را به حساب شهرام واریز اما همان روز ناگهان بازرسان بانک ، بدون اطلاع قبلی و برای بررسی سندهای مالی در شعبه حاضر شدند و پس از بررسی سندهای مالی من و اطلاع از موضوع ، دیگر اجازه خروج از بانک را به من ندادند . در طی مدتی که هنوز در بانک بودم با شهرام تماس گرفته و به او عنوان کردم که گرفتار شدم اما زمانیکه دوباره با وی تماس گرفتم ، متوجه شدم که تلفن همراهش را خاموش کرده است .

با توجه به اظهارات کارمند بانک ، کارآگاهان با شناسایی هویت "شهرام . ح" 39 ساله اطلاع پیدا کردند که وی از مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری است که چندین سابقه دستگیری در سال های 88 و 89 دارد .

بررسی سوابق متهم نشان داد که متهم با برقراری رابطه دوستی با کارکنان بانک و از طریق اغفال آنان ، با معرفی خود به عنوان تاجر طلا و یا وارد کننده خودرو به کشور ، به مرور زمان این افراد را مجاب به همکاری با خود کرده تا مبالغ کلانی را به صورت غیرقانونی از سیستم بانکی خارج و به حساب وی واریز کنند. او پس از آزادی از زندان دوباره با همان شیوه و شگرد اقدام به ایجاد ارتباط با یکی دیگر از کارمندان بانکی کرده و پس از واریز شدن مبلغ 35 میلیارد ریالی به حسابش متواری می شود .

در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که شهرام به محض واریز مبلغ فوق به حساب بانکی اش بلافاصله اقدام به خرید سکه ، طلا و ارز کرده و پس از اطلاع از دستگیری همدست خود ، محل سکونت خود را نیز تغییر داده است .

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم اصلی پرونده ، گفت : با توجه به آنکه شناسایی و دستگیری متهم اصلی پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم متواری پرونده از سوی مقام قضایی صادر شده است . لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی هویت متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص مخفیگاه ، محل های تردد و یا دیگر جرایم ارتکابی از سوی متهم را ، از طریق شماره تلفن های 51055210 ، 51055345 و 51055344 در اختیار کارآگاهان اداره ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

