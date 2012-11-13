22 پزشک متخصص در مراکز درمانی کهگیلویه و بویراحمد آغاز به کار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اورنگ ایلامی افزود: این متخصصان در بیمارستان های شهید بهشتی یاسوج، شهید رجائی گچساران، امام سجاد(ع) یاسوج و امام خمینی(ره) دهدشت مشغول به خدمت شده اند.

وی بیان داشت: در حال حاضر 148پزشک متخصص، فوق تخصص و فلوشیپ در رشته های مختلف به صورت هیئت علمی، ضریب kو قراردادی در مراکز دولتی و خصوصی استان مشغول به خدمت به مردم استان هستند.

ایلامی با بیان اینکه تلاشهای زیادی برای تجهیز و راه اندازی اتاق عمل و ICUجراحی مغز و اعصاب بیمارستان شهید رجائی گچساران، انجام شده، تصریح کرد: با راه اندازی این بخش در آینده نزدیک دیگر نیازی به اعزام بیماران به شهرهای مجاور نیست.

دیابتی ها در صورت ترک خوردگی پا به پزشک مراجعه کنند

کارشناس مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: افراد مبتلا به دیابت در صورت بروز علایمی مانند قرمزی، تورم، تغییر رنگ، زخم، ترک خوردگی و ترشح از ناخن باید به پزشک مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضاعوض پور افزود: شست و شوی روزانه پاها و پوشیدن کفش های راحت پاشنه کوتاه و جوراب های نخی و ضخیم، از دیگر مواردی است که لازم است از سوی افراد مبتلا به دیابت مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سه و نیم درصد از شهروندان و چهار درصد از روستائیان استان، مبتلا به بیماری دیابت هستند، اظهار داشت: اختلال در سلامت چشمان بیماران مبتلا به دیابت از دیگر عوارض این بیماری است که با مراجعه سالانه به چشم پزشک، کنترل می شود.

عوض پور با بیان اینکه نیمی از مبتلایان به بیماری دیابت از بیماری خود آگاهی ندارند، افزود: دیابت بیماری مزمنی است که روندی نامحسوس و طولانی دارد و تغذیه مهم ترین عامل کنترل این بیماری است.

وی تاکید کرد: مصرف غذاهای پرفیبر مثل حبوبات و سبزیجات و کاهش مصرف شیرینی جات در برنامه غذایی، تاثیر مثبتی در کنترل بیماری دیابت دارد.

این کارشناس مبارزه با بیماریها افزود: فعالیت بدنی و ورزش، از دیگر راهکارهای کاهش وزن و بهبود عملکرد انسولین در بدن بوده که به صورت حداقل سه بار در هفته و هربار به میزان 30 تا 45 دقیقه، عملکرد مطلوبی را در بدن بر جای می گذارد.

عوض پور با تاکید بر تاثیر منفی استرس و عصبانیت بر بیماری دیابت، عنوان کرد: هنگام عصبانیت، خشم خودراکنترل کنید و خونسرد باشید.

وی زنان باردار را در تمامی سنین، در معرض خطر ابتلا به دیابت دانست و یادآور شد: تمامی مردان و زنان بالای 30 سال که دارای علائمی مانند اضافه وزن، سابقه ابتلا به دیابت در افراد فامیل و سابقه فشارخون بالا هستند باید چند ماه یکبار به پزشک مراجعه کنند.

مرگ 44درصد از مردم استان در اثر بیماری های قلبی، عروقی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: طبق آمار به دست آمده از مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها، علت 44درصد از مرگ و میرها در استان بیماری های قلبی، عروقی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صابری افزود: برای کاهش این آمار و افزایش سلامت جامعه باید برای حضور کارکنان ادارات در کارگاه های آموزشی، برنامه ریزی شود.

وی بیان اداشت: تامین سلامت مردم بر حسب شاخص های اجتماعی، به سازمان ها و ادارت گوناگونی مرتبط بوده که تاثیر بسزایی در تصمیم گیری های کلان اجتماعی برجای خواهد گذاشت.

صابری افزود: ادارات باید با همکاری و تعامل و سنجش دقیق شاخص های سلامت، نفشه سلامت شهرها و روستاها را طراحی کرده وبرای اجرای آن همه تلاش خود را به کار بگیرند.

استاندار با اشاره به مشکلات بهداشتی مدارس اظهار داشت: سازمان آموزش و پرورش استان باید با همکاری اداره کل نوسازی و همچنین معاونت برنامه ریزی استانداری، کمیته هایی تشکیل داده و موانع موجود بر سر راه تامین سلامت دانش آموزان را برطرف کنند.

صابری افزود: حوزه عمرانی استانداری برای رسیدگی به مدارس فرسوده با این کمیته ها همکاری خواهد کرد.

تعداد سرویس های بهداشتی استان کمتر از شاخص کشوری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: کمبود سرویس های بهداشتی یکی از مشکلات این استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسام الدین نبوی زاده افزود: در زمینه این شاخص، استان کهگیلویه و بویراحمد پایین تر از شاخص کشوری قرار گرفته است.

وی بیان داشت: توجه به شاخص های تنظیم شده در خصوص عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، راهکار روشنی برای ترقی به سمت جامعه ای سالم است.

خرید دستگاه دیالیز برای بیماران کلیوی شهر دهدشت

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان، از کمک یک خیر تهرانی برای خرید یک دستگاه دیالیز برای بیمارستان امام خمینی(ره) شهر دهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار جوکار گفت: این هموطن خیّر با اهدای مبلغ یکصد و 50 میلیون ریال، گام موثری در خرید این دستگاه برداشته است.

وی بیان داشت: شرکت طرف قرارداد، خرید این دستگاه دیالیز را نهایی کرده و این دستگاه به زودی نصب و راه اندازی خواهد شد.