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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۵۹

تا پایان هفته/

بارش برف در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی ادامه دارد

بارش برف در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی ادامه دارد

تبریز – خبرگزاری مهر: به گزارش اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی بارش برف تا پایان هفته ادامه داشته و در نهایت با کاهش دمای هوا در تمامی شهرهای آذربایجان شرقی و به خصوص منطقه ارسباران مواجه خواهیم بود.

کارشناس هوا شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شاهد بارش برف در منطق زلزله زده اهر، هریس و ورزقان هستیم که سردترین شهر در حال حاضر هریس با دمای هوای یک درجه زیر صفر و گرمترین شهر میانه 14 درجه بالای صفر گزارش شده است.

محمد اشجعی با اشاره به اینکه حداقل دمای تبریز چهار درجه و حداکثر 12 درجه است، اظهار داشت: تا کنون ملکان بیشترین بارش را داشته و این سامانه هوای سرد تا پایان هفته ادامه دارد.

وی ادامه داد: سامانه هوای سرد و بارش برف تا فردا تمامی نیمه شرقی که شامل مناطق زلزله می شود را در برمی گیرد و پیش بینی می شود برف تا پایان هفته ارتفاعات را سفید پوش کند.

 

کد مطلب 1742775

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