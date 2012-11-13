بارش برف در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی ادامه دارد

کارشناس هوا شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شاهد بارش برف در منطق زلزله زده اهر، هریس و ورزقان هستیم که سردترین شهر در حال حاضر هریس با دمای هوای یک درجه زیر صفر و گرمترین شهر میانه 14 درجه بالای صفر گزارش شده است.

محمد اشجعی با اشاره به اینکه حداقل دمای تبریز چهار درجه و حداکثر 12 درجه است، اظهار داشت: تا کنون ملکان بیشترین بارش را داشته و این سامانه هوای سرد تا پایان هفته ادامه دارد.

وی ادامه داد: سامانه هوای سرد و بارش برف تا فردا تمامی نیمه شرقی که شامل مناطق زلزله می شود را در برمی گیرد و پیش بینی می شود برف تا پایان هفته ارتفاعات را سفید پوش کند.



