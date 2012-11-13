شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر بحث داوری جشنواره "هنر و رسانه" را مهم دانست و افزود: هیات داوری این جشنواره باید به همه گونه شیوه نوشتاری و نگارشی در حوزه مطبوعات آشنایی داشته باشند.

این منتقد تئاتر بازتاب اخبار حوزه هنر را در مطبوعات و خبرگزاری ها کم دانست و تصریح کرد: در سه حوزه موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی به شدت با فقر مطلب روبرویم.

وی افزود: منتقدان باسواد و اهل مطالعه در این سه حوزه هنر قلم می زنند ولی متاسفانه جایی برای نوشتن و بازتاب مطالب خود ندارند چون بیشترین صفحات فرهنگ و هنر به اخبار سینما و حتی سینمای جهان اختصاص یافته است و کمتر به هنرهای داخلی پرداخته می‌شود.

شهباری افزود:این در حالی است که برخی اوقات مطالبی در این حوزه‌ها چاپ می شود که به لحاظ کیفیت سطح بالاتری از نوشته های نشریات سینمایی دارد.