به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره کتاب سال دانشجویی و سومین دوره کتاب سال قرآنی دانشجویی، ظهر امروز سه‌شنبه 23 آبان با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اسماعیلی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدحسین یادگاری رئیس سازمان جهاد دانشگاهی، محمد اللهیاری رئیس اداره کتاب ارشاد و دبیر بیستمین هفته کتاب و دیگر مسئولان جهاد دانشگاهی در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.

محمد سلگی، مدیر انتشارات جهاد دانشگاهی در این برنامه گفت: این جشنواره با هدف ارج نهادن به دانشجویان مولف و مترجم بنا شده است. کمک به این دانشجوها و هماهنگی بین ناشران و تولیدکنندگان از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است و تدوامش هم نشان از میزان استقبال مولفان و مترجمان دانشجو از آن است.

وی افزود: در این دوره یک بخش ویژه داشتیم که یکی از حوزه‌های آن، کتاب سال قرآنی دانشجویی بود. شعار امسال با محوریت تولید ملی، اشتغال و گردشگری‌ هم از بحث‌ها و محورهای دیگر این جشنواره بودند که با اتکا به آن‌ها مولفان و مترجمان دانشجو برگزیده و شایسته تقدیر را معرفی خواهیم کرد. در این دوره یک مولف جوان را هم معرفی خواهیم کرد. در این دوره به دلیل تعدد آثار، یک مولف را به عنوان مولف پرزحمت و پرکار مورد تقدیر قرار می‌دهیم.

سلگی ادامه داد: ما همه ساله و در هر دوره از ناشر برگزیده تقدیر می‌کنیم. امسال هم از یک ناشر فعال تقدیر خواهیم کرد. در بخش ویژه داوری‌ها باید بگویم که در 3 فصل محتوایی، روش‌شناسی و ضوابط شکل و در 20 آیتم مختلف انجام شد که در نهایت 9 اثر به عنوان آثار برگزیده و 16 کتاب هم به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی می‌شوند و یک ناشر هم به عنوان ناشر فعال تقدیر می‌شود.

تبدیل پایان‌نامه‌ها به کتاب از کارکردهای انتشارات جهاد دانشگاهی است

مدیر انتشارات جهاد دانشگاهی گفت: اگر بتوانیم قدم‌هایی در این مسیر برداریم، می‌توان چاپ و نشر آثار دانشجویی را رونق داد. از جمله مواردی که به عنوان مشکل با آن روبرو هستیم، مسائل سنی و مالی دانشجویان است. باید زمینه‌ای فراهم شود تا بتوانیم به دانشجویان اهل قلم کمک کنیم؛ چون بسیاری از این دانشجویان، فاقد ناشر هستند و آثارشان به سختی چاپ می‌شود. البته کمک به این دانشجویان بر عهده وزارت ارشاد هم هست. کار دیگری هم که از چند سال پیش در انتشارات جهاد دانشگاهی آغاز شده است، تبدیل پایان‌نامه‌ها به کتاب است. این حرکت هم می‌تواند با کمک نهادها و سازمان‌ها پا بگیرد.

وی در ادامه گفت: طرح دیگری که در انتشارات جهاد دانشگاهی جریان دارد، خلاصه‌سازی کتاب‌ها و توزیع این متون به عنوان «کتاب دانشجو» در دانشگاه‌های کشور است. معرفی کتاب‌های تازه چاپ شده هم با عنوان «تازه‌های کتاب» از دیگر طرح‌های ماست.

خارجی‌ها نمی‌خواستند جهاد دانشگاهی به دانش سلول‌های بنیادی دست یابد

در ادامه این مراسم محمدحسین یادگاری گفت: جهاد دانشگاهی در طول سال‌های فعالیت خود در عرصه‌های زیادی فعالیت کرده است و موفقیت‌های چشمگیری به ویژه در عرصه سلول‌های بنیادی داشته است. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود اشاره کردند که وقتی غربی‌ها فهمیدند که ایران در صدد دستیابی به دانش سلول‌های بنیادی است، بنا را بر جلوگیری از رسیدن ایران به این تکنولوژی گذاشتند. اما خوشبختانه با وجود موانع و تحریم‌ها، از سد آن‌ها گذشتیم و به تولیدکننده علم تبدیل شدیم.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گفت: امروز در علوم فنی و مهندسی پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم و در زمینه تولید نفت و گاز حرف‌هایی برای زدن داریم. رهبر انقلاب در سخنرانی خود در خراسان شمالی، درباره رابطه پیشرفت و تمدن نوین اسلامی، این موضوع را اعلام کردند که پیشرفت را باید به عنوان یک ابزار برای تمدن نوین مطرح کرد و دانست که چیزی که پشتوانه این پیشرفت است، فرهنگ بوده که پشتوانه فرهنگ هم، جهان‌بینی اسلامی است.

یادگاری ادامه داد: هرچه کشورهای غربی امروز از پیشرفت و ترقی دارند، ریشه درعلوم تمدن اسلامی دارد. این پیشرفت‌ها با استفاده از علومی رخ دادند، که دانشمندان مسلمان در تمدن اسلامی مکتوب و محفوظ کردند. در ادامه افتخارات گذشته تمدن اسلامی و دیگر افتخارات، می‌توان برگزاری این جشنواره‌ها را عنوان کرد. این جشنواره‌ها باعث می‌شوند دانشجویان علم خود را مکتوب، مستند و کتاب می‌کنند تا در اختیار دیگران قرار بگیرد. نکته دیگری که رهبری در سخنان خود به آن اشاره کرده‌اند، این است که برای ایجاد تمدن و پیشرفت آن، نیاز به ظرفیت و جرات علمی وجود دارد.