به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم سینمایی به کارگردانی بهرام بهرامیان از همان مرحله پیش تولید با حاشیههای فراوانی بهخصوص در زمینه انتخاب بازیگران و ترکیب آنها مواجه شد تا جایی که این حواشی به جدایی محمدرضا شریفینیا و حبیب رضایی از این پروژه انجامید.
ابهام در خلاصه داستان فیلم
پس از آن و در مرحله تولید هم چندین خلاصه داستان از این فیلم منتشر شد که هر کدام از آنها میتوانست خط داستانی مجزایی محسوب شود اما برخی از آنها از سوی تهیهکننده تکذیب شد، تا آنجا که یک خلاصه داستان بهصورت رسمی درباره فیلم منتشر شد.
طبق اعلام روابط عمومی این فیلم سینمایی، آینه و شمعدون فیلمی طنز و فانتزی است که داستان آن درباره زن و شوهری به نام فتحی و سوری است که قصد دارند دخترشان را به خانه بخت بفرستند. فتحی در سیرک کار میکرده و حالا بیکار شدهاست. سوری قصد دارد به دخترش جهیزیهای مفصل بدهد و دخترش را با آبرو به خانه بخت بفرستد. تلاشهای خانواده برای جور کردن جهیزیه وقتی کامل میشود که اهالی محل به کمک آنها آمده و هر کدام تکهای از وسایل زندگی مشترک را به این دو جوان میدهند.
پس از انتشار رسمی این خلاصه داستان فیلم با کاهش حاشیهها مواجه شد و فیلمبرداری بدون دستانداز ادامه پیدا کرد تا اینکه هفته گذشته یکی از سایتهای خبری گزارشی را درباره ابهامات داستانی این فیلم و نیز احتمال وهن برخی از ارزشها در آن منتشر کرد و همین گزارش باردیگر فیلمبرداری این پروژه را با مشکلاتی روبرو کرد.
توقف فیلمبرداری در سکوت خبری
اگرچه سایت مذکور چند روز بعد گزارش خود را اصلاح و حتی بخشهایی ازآن را تکذیب کرد اما حاشیهها دست از سر فیلم برنداشت و سه روز پیش فیلمبرداری تازهترین ساخته بهرام بهرامیان متوقف شد. اتفاقی که به دلیل عدم تمایل عوامل پروژه تا به امروز رسانهای نشده بود.
بهرام بهرامیان کارگردان "آینه وشمعدون"
محمد کمالیپور تهیهکننده این فیلم سینمایی در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر آن را تکذیب و در عین حال نسبت به سرانجام فیلم اظهار بیاطلاعی کرد. همزمان بهرامیان نیز در پاسخ به پیگیری رسانهها سکوت اختیار کرد. سعید رجبی فروتن سخنگوی سازمان سینمایی اما در پاسخ به خبرنگار مهر ضمن تایید توقف فیلمبرداری این پروژه صرفاً به این توضیح بسنده کرد: این فیلم در وزارت ارشاد در حال بررسی است.
شنیدهها حاکی است با پیگیری تهیهکننده صحنههای گرفته شده از فیلم که نزدیک به 60 درصد پروژه را شامل می شود در وزارت ارشاد در حال بررسی است و ممکن است سکانسهایی حذف و حتی صحنههایی دوباره گرفته شود.
احتمال میرود تغییر جنسیت یکی از کاراکترها و نیز عقیم کردن یک الاغ در فیلم از دلایل حساسیت مجدد ارشاد روی این پروژه و نیز اقدام برای توقیف آن باشد. پروانه ساخت این فیلم در تاریخ 10/3/91 به تهیهکنندگی محمد کمالیپور از سوی اداره نظارت و ارزشیابی صادر شدهاست.
"پریناز" عنوان فیلم قبلی بهرام بهرامیان است که این فیلم نیز در حالت توقیف به سر میبرد و هنوز امکان نمایش عمومی پیدا نکردهاست.
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