امکانات و تجهیزات ورزشی کردستان در اختیار نابینایان قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح کتابخانه گویای بنیاد خیریه حمایت از نابینایان و کم بینایان دکتر بیژن ذالفقارنسب در استان کردستان اظهار داشت: کسانی که از نعمت بینایی برخوردار نیستند بخشی از این جامعه هستند و نباید تفاوتی میان آنان و دیگر افراد جامعه قائل شد و به آنان خدمت کرد.

وی افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در بحث امکانات سخت افزاری و در اختیار گذاشتن مکان های ورزشی به روشن دلان از هیچ گونه کمکی دریغ نمی کند و آماده ارائه هرگونه همکاری با انجمن خیریه حمایت از نابینایان و کم بینایان استان است.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان ادامه داد: بنیاد های خیریه بازوان توانمند جامعه هستند و بدون حمایت های آنان نمی توان از قشرهای مختلف جامعه مانند محرومین و یا معلولین حمایت کافی را صورت داد.

تیشه گران یادآور شد: امیدواریم روز به روز شاهد توسعه انجمن های خیریه در سطح استان کردستان باشیم چرا که توسعه و گسترش فعالیت های این انجمن ها شکوفایی و شناسایی استعدادهای افراد معلول و محروم را به دنبال دارد.

در پایان این مراسم کتابخانه گویای بنیاد خیریه حمایت از نابینایان و کم بینایان بیژن ذوالفقار نسب با حضور مدیر کل ورزش و جوانان، فرماندار، مدیر کل بهزیستی و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج افتتاح شد.