125 حلقه چاه آب در راور وجود دارد

حسن کاربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود 125 حلقه چاه آب، 134 قنات و 44 دهنه چشمه در شهرستان راور، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های اخیر و کاهش منابع آبی در این شهرستان باید راهکارهایی برای مصرف بهینه آب در تمامی زمینه ها به کار گرفته شود.

این مسئول یادآور شد: طی سال گذشته شاهد افت 6.3 مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی بودیم.

وی در ادامه با اشاره به هدر رفت حجم عظیمی از آب در زمینه کشاورزی گفت: کشاورزان باید به سمت استفاده از سیستم آبیاری مکانیزه سوق داده شوند.

این مسئول بیان داشت: از 18 هزار هکتار زمین کشاورزی در راور، 500 هکتار مجهز به سیستم آبیاری مکانیزه هستند.

کاربخش میزان بارندگی در سال گذشته را 73 میلیمتر مکعب عنوان و تصریح کرد: از این میزان تنها 40 درصد به صورت بهینه مصرف شده است.