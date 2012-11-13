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۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

کاربخش:

125 حلقه چاه آب در راور وجود دارد

125 حلقه چاه آب در راور وجود دارد

راور - خبرگزاری مهر: مدیر امور منابع آب راور از وجود 125 حلقه چاه آب در این شهرستان خبر داد.

حسن کاربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود 125 حلقه چاه آب، 134 قنات و 44 دهنه چشمه در شهرستان راور، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های اخیر و کاهش منابع آبی در این شهرستان باید راهکارهایی برای مصرف بهینه آب در تمامی زمینه ها به کار گرفته شود.

این مسئول یادآور شد: طی سال گذشته شاهد افت 6.3 مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی بودیم.

وی در ادامه با اشاره به هدر رفت حجم عظیمی از آب در زمینه کشاورزی گفت: کشاورزان باید به سمت استفاده از سیستم آبیاری مکانیزه سوق داده شوند.

این مسئول بیان داشت: از 18 هزار هکتار زمین کشاورزی در راور، 500 هکتار مجهز به سیستم آبیاری مکانیزه هستند.

کاربخش میزان بارندگی در سال گذشته را 73 میلیمتر مکعب عنوان و تصریح کرد: از این میزان تنها 40 درصد به صورت بهینه مصرف شده است.

کد مطلب 1742789

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