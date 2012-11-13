جریان اسلام خواهی جهان حاصل انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر سه شنبه در جمع طلاب مکتب الزهرای گرگان، با با بیان اینکه امروز مستکبران همان گونه که برای نابودی انقلاب ما توطئه کرده اند در حال دسیسه چینی برای منحرف کردن جریان انقلاب اسلامی منطقه هستند گفت: اما به برکت رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و وحدت مردمی توانسته ایم در برابر این توطئه ها بایستیم به گونه ای که بعد از 30 سال عزت و اقتدار خود را حفظ کرده ایم.



وی با بیان اینکه، سنگ زیر بنای اندیشه امام راحل اعتقاد به جمله عالم در محضر خداست بود افزود: فرق امام(ره) با بسیاری از علمای عصر خود این بود که به آنچه می گفت با تمام وجود باور داشت.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به فضای شبهه افکنی که در عصر حاضر به دلیل گسترش ارتباطات در جامعه حکمفرما است گفت: باید حوزه های علمیه دانش آموختگان خود را از لحاظ فکری ،ایده و دانش به علم روز مجهز کنند.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم جامعه اطراف خود را بشناسیم و جوانان را نسبت به شبهاتی که در جامعه وجود دارد آگاه کنیم.