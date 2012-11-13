به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه‌های این معاونت با عنوان گوهر هدایت در ایام محرم و صفر اعلام شد.

بر اساس این گزارش در حوزه تئاتر، نمایش‌های راز کهن به کارگردانی حسین پارسایی در تالار وحدت، من سیاوش نیستم به کارگردانی حسین فرخی در تماشاخانه سنگلج، طوفان به کارگردانی آرش دادگر در تئاتر شهر، شاهد شب شوم و محاکمه آفتاب در تالار حافظ،" سر" به کارگردانی امین کشاورز و خورشید کاروان در برج آزادی، اپرای عاشورایی در تالار فردوسی اجرا خواهد شد.

همچنین اجرای نمایش‌های خیابانی با موضوع قیام کربلا و واقعه عاشورا و دیگر موضوعات دینی و اجرای برنامه محیطی تعزیه در محوطه تئاتر شهر و نیز اجرای نمایش نسخه زمستانی به کارگردانی حسین مهکام و مراسم تعزیه گروه منتخب شهرستان خوانسار در فرهنگسرای نیاوران، از دیگر برنامه های بخش هنرهای نمایشی ویژه برنامه های معاونت امور هنری در ایام محرم و صفر خواهد بود.

در بخش تجسمی این برنامه ها هم نمایشگاه آثار مکتب سقاخانه با عنوان سوگوارنامه» در موزه هنرهای معاصر تهران و نمایشگاه نسخ و اداوت تعزیه در فرهنگسرای نیاوران برپا خواهد شد.

همچنین در حوزه موسیقی آلبومی از منتخب قطعات عاشورایی در تیراژ 50 هزار نسخه تولید و از طریق ادارات کل مراکز استانی به صورت رایگان ارائه می شود.

سال گذشته هم معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ویژه برنامه هایی را برای ایام محرم و صفر در نظر گرفته بود که با عنوان آفتاب سرخ برگزار شد.