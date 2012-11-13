ماهیان درباره اجرای نمایشنامه خوانی "33 درصد نیل سایمون" در شهر کتاب مرکزی تهران به خبرنگار مهر گفت: شهر کتاب مرکزی قصد داشت جدیدترین اثر محمد یعقوبی در قالب نمایشنامه خوانی اجرا شود و به همین منظور نمایشنامه "33 درصد نیل سایمون" برای این برنامه در نظر گرفته شد. قرار است در کنار این نمایشنامه خوانی آثار منتشر شده یعقوبی نیز ارائه شوند.



وی که پیش از این "33 درصد نیل سایمون" را در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برده بود درباره گروه بازیگری این نمایشنامه خوانی یادآور شد: چون آیدا کیخایی و علی سرابی مشغول تمرین در جدیدترین اثر یعقوبی هستند قادر نخواهند بود در این اجرا ما را همراهی کنند. به همین دلیل ستاره اسکندری و پیام دهکردی به همراه الیکا عبدالرزاقی و مسعود میرطاهری در این نمایشنامه خوانی حضور خواهند داشت.



این بازیگر و کارگردان تئاتر درباره زمان اجرای نمایشنامه خوانی "33 درصد نیل سایمون" گفت: قرار است روز جمعه 26 آبان‌ماه ساعت 18 این نمایشنامه خوانی اجرا شود.



نمایش "33 درصد نیل سایمون" به نویسندگی محمد یعقوبی و کارگردانی افسانه ماهیان و با حضور علی سرابی، آیدا کیخایی، الیکا عبدالرزاقی و مسعود میرطاهری تابستان سال جاری در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در قالب اجرای عمومی به صحنه رفت. این نمایشنامه برگرفته از اثری از نیل سایمون است.