518 نمایشگاه کتاب در مدارس استان کردستان برپا می شود

حجت الله نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح برگزاری 518 نمایشگاه کتاب در 518 مدرسه استان کردستان در قالب برگزاری 50 هزار نمایشگاه کتاب در 50 هزار مدرسه کشور در حال برگزاری است.

وی بازدید دانش آموزان از کتابخانه های عمومی استان در طول هفته کتاب را از برنامه های این هفته عنوان کرد و افزود: در این هفته جشن اهداء کتاب توسط دانش آموزان به کتابخانه های مدارس برپا و مسابقات کتابخوانی در بین دانش آموزان برگزار می شود.

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پروش کردستان بیان کرد: از طریق اداره کل مبلغ 500 میلیون ریال کتاب خریداری شده است که این کتاب ها در هفته کتاب به کتابخانه های مدارس اهداء می شود.

حجت الله نریمانی یادآور شد: اداره کل آموزش و پرورش کردستان سال تحصیلی گذشته در برپایی نمایشگاه کتاب در سطح مدارس رتبه برتر کشوری را کسب کرد و مورد تقدیر مسئولان وزارتی قرار گرفت.

ادارات آموزش و پرورش فعال کردستان در جذب سوادآموزان معرفی شدند

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: ادارات آموزش و پرورش فعال استان در جذب سوادآموزان در کلاس های سوادآموزی معرفی شدند.

اکبر عظیمی اظهار داشت: طی بررسی های به عمل آمده از نحوه فعالیت ادارات آموزش و پرورش و دفاتر سوادآموزی در شهرستان ها و مناطق تابعه استان و مقایسه آماری در زمینه جذب بی سوادان ادارات سوادآموزی شهرستان های ناحیه دو سنندج، قروه و ناحیه یک سنندج رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی از ثبت نام کلاس های سوادآموزی از بی سوادان و کم سوادان خبرداد و افزود: نیاز است با برنامه ریزی مناسب افراد بی سواد و کم سواد را به مراکز نهضت سواد آموزی جذب کنیم.