قاین قابلیت ثبت برند زعفران و زرشک جهان را دارد

به گزارش حبرنگار مهر، جواد هروی صبح سه شنبه در جشنواره زعفران طلای سرخ قاین، اظهارداشت: برند زعفران و زرشک جهان می تواند به نام قاینات به ثبت برسد، به شرط آنکه تنها به کشت آن توجه نشود بلکه کشت و صنعت زعفران در خراسان جنوبی فراهم شود.

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این راستا از این محصول می توان به عنوان ارزش افزوده در اعتبارات ملی استفاده کرد.

وی به شعار سال جدید مبنی بر تولیدملی،‌حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: توجه به بحش کشاورزی از راه های برون رفت از موضوعات تحریم های اقتصادی دشمن است.

وی ادامه داد: توجه به تولید زعفران با تکیه بر درآمد زایی و زیر ساخت های علمی باید طوری باشد که رویکرد کیفی را تغییر ندهد.

هروی با اشاره به اینکه جمع آوری صنوف الاینده در حاشیه شهرستان قاین در دستور کار قرار دارد یادآور شد: این مکانها باید مزین به عرضه محصولات زرشک و زعفران بومی این منطقه شود.

نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی بر استفاده از تسهیلات دولتی در ارتقای محصول زرشک و زعفرن تاکید کرد و یادآور شد: باید با توجه به این محصولات به عنوان محصول ملی درجهت افزایش تولید و تحقق شعار امسال از آن بهره برداری شود.

موافقت با استقرار دبیرخانه دائمی زعفران در قاین

هروی همچنین از موافقت وزیر جهاد کشاورزی با استقرار دبیرخانه دائمی زعفران در شهرستان قاینات خبر داد و گفت: قاین به عنوان پایتخت زعفران شناحته شده است.

وی بر کیفیت زعفران قاین تاکید کرد و گفت: توجه به پژوهش تاثیر چشمگیری در فرآیندهای تولید زعفراندارد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک دبیرخانه علمی و دائمی زرشک در شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی راه اندازی شود.