به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم شهدا را الگوهای شگفت انگیز و مناسبی دانست و تصریح کرد: شهدا از لحاظ سیره های رفتارها و عملکرد الگوی فردی و اجتماعی هستند که با عشق چنان فداکارانه جان خود را در راه هدفی والا و الهی فدا کردند.



حجت الاسلام مجتبی کلباسی افزود:‌ اگر هیئت‌ها این الگوها را به جامعه معرفی نکنند دشمنان الگوی مورد نظر خود را به جوانان ارایه می‌کنند و آینده جامعه در مسیر این تهاجمات فرهنگی تهدید می‌شود.



وی ادامه داد:‌ در صورت کاهلی در ارایه این الگوها به جوانان طالب الگو،‌ نمونه های غربی و شرقی جایگزین الگوهای بومی و مذهبی می‌شوند.



رئیس مرکز تخصصی مهدویت با تاکید بر شناساندن و معرفی الگوهای برتر چون شهدا افزود:‌ شهدای جنگ تحمیلی توانستند بار دیگر حماسه ای را زنده کنند و در تاریخ ماندگار شوند.



وی در ادامه به آسیب شناسی هیئت‌های مذهبی اشاره کرد و افزود:‌ این آسیب ها باید شناخته شود و سپس در جهت رفع آنها قدم برداشت.



وی تصریح کرد: دوری از معرفت عمیق و درک دقیق از هدف شکل گیری هیئت ها، رقابت ناسالم و اغراق گویی و قطع ارتباط با عالمان دینی از جمله آسیب هایی است که هیئت های مذهبی را تهدید می کند.



رئیس مرکز تخصصی مهدویت اضافه کرد:‌ هیئت‌های مذهبی بدون ارتباط با روحانیت و عالمان و کارشناسان دینی از هدف اصلی خود دور خواهد شد و به انحراف کشیده می شود.



مداحان و خادمان مساجد بیمه می‌شوند



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی برای تکایا و هیئات مذهبی افزود: مجلس شورای اسلامی برای عمران مساجد بودجه ای تعیین و در سطح استان ها توزیع کرد که یک و نیم میلیارد تومان نیز جهت عمران 120 تکیه و مسجد استان قم توزیع شد.



حجت الاسلام محمدرضا آشتیانی ادامه داد: این میزان بودجه برای تکایا و مساجد و هیئات کافی نیست، ولذا مقام معظم رهبری می فرمایند ساخت مسجد به عهده خود مردم باشد، هر چند سالیانه بودجه ای برای امامزادگان و مساجد اختصاص پیدا می کند.



وی همچنین ضرورت بیمه مداحان و خادمان مساجد را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مداحان بیمه می شوند و بودجه ای نیز برای این مساله اختصاص پیدا کرده است، بیمه خادمان مساجد نیز تصویب شده و اجرایی می شود.



هیئت‌های مذهبی نسبت به مسایل اجتماعی بی تفاوت نباشند



مدیر کمیته امداد امام خمینی استان قمبا اشاره به اینکه هیئت ها به لحاظ ماهیتی نقش اعتقادی و دینی زیادی در جامعه دارند، گفت:‌ این هیئتها برای ترویج مفاهیم دینی و فرهنگ عاشورایی شکل گرفتند ولی نباید نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت باشند.‌



عبدالله جلالی اظهار داشت: هیئت‌ها باید کارکرد و ظرفیت‌های خود را به خوبی درک کرده و از آن در مباحث اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی، آسیب های اجتماعی و آموزش استفاده کنند.



وی افزود:‌ با توجه به اینکه ائمه(ع) و به ویژه امام حسین(ع) در مباحث اجتماعی نیز حضور پررنگی داشتند و برای حمایت از مردم و احقاق حق و حمایت از مظلوم اقدامات بزرگی انجام داده و حتی فعالیت‌های سیاسی خود را در آن جهت تنظیم می‌کردند هیئت‌ها نیز به عنوان مریدان معصومین باید در این بخش ها نیز فعالیت موثر داشته باشند.



جلالی با تاکید بر چند بعدی بودن هیئت‌های مذهبی یادآور شد:‌ فعالیت هیئت ها در دو بخش دینی و اجتماعی موجب پویایی بیشتر هیئت ها و توجه بیشتر مردم به آنها می‌شود.



وی در ادامه به آسیب هایی که ممکن است هیئت های مذهبی را تهدید کند اشاره کرد و گفت:‌‌ دست اندرکاران و فعالان در هیئت باید به زوایای مختلف مسائل دینی آشنایی و توجه داشته باشند.



وی تصریح کرد:‌ این افراد باید بتوانند با آشنایی به مسائل دینی به سادگی بدعت ها را تشخصی داده و از طرح آنها جلوگیری کند و هیئت ها را در مسیر تاییر شده هدایت کند.



جلالی در ادامه بر پرهیز هیئت‌ها از سطحی نگری تاکید کرد و گفت:‌ با دین نمی‌شود با سطحی نگری برخورد کرد و آن را در سطح کشور و جهان توسعه مطرح کرد.



دوره‌های تخصصی ویژه هیئات مذهبی برگزار شود



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم گفت: باید بسترهای قانونی فعالیت هیئت های مذهبی فراهم شده و دوره های تخصصی ویژه این هیئات برگزار شود.



عباس جهان بینی افزود: با فراهم شدن بستر قانونی فعالیتی، هیئت ها می توانند در زمینه های مختلف بدون دغدغه فعالیت کنند.



وی با اشاره به پشتوانه های عظیم مردمی هیئت ها افزود: دستگاه های فرهنگی و دولتی نیز می توانند با در اختیار گذاشتن امکانات خود با حداقل هزینه زمینه فعالیت های مذهبی و اجتماعی این هیئت ها را گسترش دهند.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قم در ادامه بر دانش افزایی هیئت ها و به ویژه مسئولان هیئت تاکید کرد و گفت: با افزایش دانش و آگاهی و مدیریت فرهنگی جوانان بیشتری را جذب این هیئات کنند.



وی ادامه داد: باید فعالیت ها را به جوانان واگذار کرد و به این دلیل حضور جوانان در هیئت ها بسیار چشمگیر است.



جهان بینی با اشاره به تجمع این حجم انبوه از جوانان در هیئت های مذهبی افزود: جوانان باید در همه ابعاد چون فعالیت های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی وارد عرصه شوند و هیئت ها نیز باید زمینه پاسخگویی به همه نیازهای جوانان را فراهم کند.



آسیب شناسی پژوهشی هیئت‌های عزاداری امام حسین(ع) انجام شده است



معاون سیاسی امنیتی استانداری قم گفت: آسیب شناسی پژوهشی هیئت‌های عزاداری امام حسین(ع) انجام شده است.



حجت الاسلام مهدی عرب انصاری افزود: هیئت‌ها و مسئولان آن آموزش‌های لازم را در خصوص آسیب‌‌هایی که هیئت ها را تهدید می کند، فراگرفتند که در مراسم های خود آنها را لحاظ خواهند کرد.



عرب انصاری در خصوص تامین امنیت هیئت های عزاداری در ایام محرم به ویژه دهه اول محرم گفت: در این زمینه جلسه ای در شورای تامین استان با حضور کلیه دستگاه های فرهنگی، نظامی و انتظامی و آستان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار شد.



وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در تاسوعا و عاشورا همه هیئت های مذهبی استان و نیز برخی هیئت ها از دیگر استان های کشور به همراه حجم انبوهی از مردم در خیابان ها حضور دارند تامین امنیت آن روزها امری ضروری است تا برنامه ریزی های لازم در این زمینه انجام شود.



معاون استاندار قم اذعان داشت: اکنون کلیه تصمیماتی که به حجم ترافیکی در خیابان ها مصلحت هیئت های عزاداری کمک می کند طرح و مشخص شده است.

