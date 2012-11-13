معلمان پژوهشگر منتخب استانی آموزش و پرورش قرچک معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه معلم پژوهنده از جمله دستاوردهای نوپا و مهمی بوده است که همواره از سوی سیاستگذاران تعلیم و تربیت مورد توجه و حمایت عملی قرار گرفته است.

یکی از هدفهای این برنامه گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در میان معلمان و کارکنان آموزش و پرورش است که امسال در آموزش و پرورش قرچک همزمان با سراسر کشور پانزدهمین برنامه انتخاب معلم پژوهنده در میان آموزشگاهها برگزار شد که بیش از یکهزار و 600 نفر در این مرحله مشارکت کردند و در سطح منطقه با بررسیهای انجام شده 80 نفر حائز رتبه و امتیاز شدند و به مرحله استانی راه پیدا کردند.

در مرحله استانی پس از ارزیابیهای انجام شده 13 نفر از معلمان قرچک حائز رتبه شدند که خدیجه حمیدیان دبیر ریاضی مقطع متوسطه آموزشگاه کوثر قرچک با موضوع گزارش "چگونه توانستم با آموزش و تقویت راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی 2 کمک کنم" و عبدالرضا شیرکوند آموزگار مدرسه راهنمایی علامه طباطبایی قرچک با موضوع گزارش "چگونه توانستم با استفاده از ارزشیابی باز و گروهی، یادگیری درس علوم را تقویت کنم" ا ز جمله این افراد بودند.

رضوان مرادی مشاور دبیرستان قرچک با موضوع گزارش "چگونه توانستم افسردگی و گرایش به خودکشی را در مریم درمان کنم"، سمیه اکبری جعفری آموزگار پایه پنجم مدرسه ابتدایی سمیه قرچک با موضوع گزارش "اعتماد به نفس رؤیا"و سعیده کریمی جعفری آموزگار پایه اول مدرسه ابتدایی نور قلم با موضوع گزارش "بهتر خواندن دانش آموزان" از دیگر نفرات برتر بودند.

فریده افلاطون آموزگار پایه چهارم مدرسه ابتدایی سمیه قرچک با موضوع گزارش "بررسی راهکارهای کاهش بی نظمی دانش آموزان"، فاطمه بشری آموزگار پایه دوم مدرسه ابتدایی صیاد شیرازی با موضوع گزارش "زیبا نویسی" و ساره خداپرست آموزگار پایه پنجم مدرسه ابتدایی امام محمد باقر(ع) با موضوع گزارش"چگونه توانستم ضعف دانش آموزان پایه پنجم را بهبود بخشم" از دیگر معلمان پژوهنده بودند.

شهربانو دمانی دبیر مدرسه راهنمایی رشد قرچک با موضوع گزارش "بررسی علل ضعف دانش آموزان در درس زبان وارائه راهکار عملی برای یادگیری آسان این درس در دوره راهنمایی"، حبیبه بابایی آموزگار مدرسه ابتداییصیاد شیرازی با موضوع گزارش "چگونه توانستم یادگیری درس ریاضی را برای دانش آموزانم تسهیل کنم"و عباس قندالی دبیر هنرستان 17 شهریور با موضوع گزارش "انگیزه در یادگیری کلاس کامپیوتر" از دیگر نفرات برتر هستند.

علی فانی خشتی آموزگار پایه پنجم مدرسه ابتدایی صیاد شیرازی با موضوع گزارش "افزایش میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی" و مریم اکبری دبیر مدرسه راهنمایی زهره وند با موضوع گزارش "بررسی تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر میزان یادگیری دانش آموزان" از دیگر معلمان پژوهنده بودند.