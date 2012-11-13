ترویج روشهای سنتی کتابخوانی/خواندن کتاب در دنیای مجازی روشی نامناسب

به گزارش خبرنگار مهر، سیف اله کریم زاده صبح روز سه شنبه در آیین نمادین هفته ی کتاب و کتابخوانی در در مجتمع آموزشی علامه حلی اراک با اشاره به اینکه امروزه دنیای مجازی شیوه ی آسان تری را برای مطالعه ارائه نموده است اذعان داشت: این شیوه، روشی مناسب برای مطالعه نمی باشد و بهتر است که مطالعه از طریق خواندن کتاب به روش سنتی صورت پذیرد تا تاثیرات شگرف تری را در پیشبرد اهداف و ارتقاء سطح آگاهی افراد داشته باشد.

وی بهترین ابزار مقابله با جنگ نرم دشمنان را ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: کتاب نقش برجسته و عمده ای در پیدایش، تکمیل آگاهی های انسان در رابطه با مسایل گوناگون ایفا می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: دو کتاب "کار و فناوری" و "تفکر و پژوهش" در پایه ی ششم ابتدایی ضمن ترغیب دانش آموزان به مطالعه موجب آشنایی آنها با روش های مطالعه می شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو اراک نیز ادامه داد: کتاب یادگار و میراثی ماندگار و پدیده ای با ارزش و شکوهمند در پهنه زندگانی بشری است که باید به این مهم بیش از پیش اهمیت داده شود.

ابوالفضل بادرستانی خاطرنشان ساخت: مطالعه ی مفید با دستاوردهای علمی، قلبی و مهارتی همراه می باشد که این امر موجب افزایش سطح مهارت افاد می گردد.

وی بستر سازی لازم برای امر کتابخوانی را از موضوعاتی بسیار مهم دانست و ابراز داشت: دستگاه های متولی باید برای اجرایی شدن این فرهنگ اقدامات لازم را به کار گیرند.

گفتنی است در پایان این مراسم، کتابخانه مجتمع آموزشی علامه حلی اراک با وجود یکهزار و 600 جلد کتاب افتتاح گردید.