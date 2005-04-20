با عواملي كه نغمه هاي شومي را چه در قوه مجريه و چه خارج از آن سر مي دهند، برخورد قاطع نماييد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن نامه به شرح زير مي باشد:

جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

سلام عليكم، اخيرا مشاهده شد كه بدخواهان همبستگي ملي و كينه توزان انقلاب اسلامي و نظام مقدسي كه در عرصه جهاني افتخارآفريني هاي درخشاني داشته است نقشه هاي شومي را درسر پرورانده و درصدد از هم گسيختگي وحدت ملي و ايجاد آشوب در مناطق گوناگون هستند تا در نهايت حضور مردم بويژه قوميت هاي شريف ايراني از فارس و عرب و كرد و ترك و لرو بلوچ گرفته تا بختياري و تركمن و قشقايي و غيره را در صحنه و در دفاع از تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و بخصوص آفرينش حماسه شكوهمند ديگري در عرصه انتخابات دوره رياست جمهوري ، كمرنگ ساخته و به حداقل برسانند.

لذا از جناب عالي كه رياست شوراي عالي امنيت ملي را عهده دار هستيد سريعا خواهانيم.

1- باعواملي كه نغمه هاي شومي را سر مي دهند چه در درون قوه مجريه و چه خارج از آن برخورد قاطع و صريحي صورت پذيرد. موضعگيري هاي مسولين اجرايي به گونه اي انجام شود كه ضمن احترام به تمامي قوميت ها از هرنوع مطلب تحريك آميزي كه موجب گسست همبستگي ملي شود، اجتناب نمايند.

2- اهمال كنندگان و عوامل اجرايي كه در جهت رفع چالشهاي اجتماعي و سياسي با بي تفاوتي تلاش به موقعي انجام نداده و نمي دهند را شناسايي و بدون مسامحه كاري عزل نمايند.

3- براي جلوگيري از نا آرامي هاي احتمالي درديگرمناطق كشور ، برنامه ريزي و كوششهاي كارشناسانه و به موقعي انجام گيرد و با عناصري كه چه بسا با بيگانگان هماهنگي دارند و آشوبها را هدايت مي كنند ضمن شناسايي دقيق برخورد قانوني شود.

4-هيات ويژه اي به استان خوزستان و به خصوص شهرستان اهواز اعزام و حوادث و رويدادهاي سه روز گذشته را از نزديك بررسي كند و چنانچه ماموراني با خروج از دايره قانون و وظايف معين موجب هتك حرمت منازل و شهروندان بيگناه شده اند در اسرع وقت شناسايي و طبق مقررات با آنان برخورد قاطع گردد.

5- خسارتهاي وارده به مردم اهواز در اسرع وقت جبران و دستگير شدگان بيگناه كه اغلب دانش آموزان و يا افراد كم سن و سال مي باشند از بازداشت آزاد گردند . موجب امتنان خواهد بود كه از بهره صدور اوامر و اقدام امضا كنندگان را مطلع فرمايند. با احترام و در انتظار تسريع در اقدام قاطع.