فضای سبز شهری منطقه 20 تهران توسعه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شیرازی با اشاره به این خبر افزود:‌ به منظور افزایش آرامش بصری شهروندان، احداث و توسعه 45 هزار مترمربع فضای سبز شهری در معابر اصلی و پرتردد این منطقه انجام شده است.

وی توسعه فضای سبز شهری را از شاخ های مهم توسعه شهر برشمرد و تصریح کرد: خیابان فداییان اسلام، بلوار شهید دستواره، خبابان شهید رجایی، جاده امین آباد، میدان بروجردی، سه راه تقی آباد و بوستانهای جهان آرا، خبرنگار، جانبازان ری و جهان آرا از جمله محلهای احداث فضای سبز شهری مورد اشاره در این منطقه بوده است.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20تهران اضافه کرد: توسعه فضاهای سبز شهری با حجم عملیات 24 هزار مترمربع چمنکاری، 18 هزار مترمربع درختچه کاری، یکهزار و 400 اصله درخت، 400متر ترونکاری، 640 مترمربع نشای گلهای فصلی و 500 مترمربع گیاهان پوششی طی ماه های اخیر در محلهای مورد اشاره انجام شد.

وی ادامه داد: با توجه به شروع فصل سرما و لزوم زیبایی و طراوت نمای شهر، کاشت نشای گلهای مقاوم به سرما از جمله بنفشه و همیشه بهار در سطح بوستانها، میادین و بلوارهای اصلی آغاز شده است.

کارگاه آموزشی"سلامت و تغذیه" ویژه نمازگزاران منطقه 20 تهران

شهرداری منطقه 20 تهران به منظور ارتقای آگاهی شهروندان و نمازگزاران نسبت به برپایی کارگاه آموزشی "سلامت و تغذیه" در مساجد این منطقه اقدام کرد.

محسن افراش شهردار ناحیه 5 این منطقه با اشاره به این مطلب گفت: همزمان با هفته ملی دیابت این کارگاه آموزشی در مسجد فاطمیه واقع در محله بهشتی این ناحیه برگزار شد.

وی به حضور 80 نفر از نمازگزاران و شهروندان این ناحیه در این کارگاه آموزشی اشاره کرد و افزود: این کارگاه آموزشی به همت واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی این ناحیه برگزار شد که علاوه بر ارائه مباحث مربوط به بیماری دیابت، حاضران با اعلام میزان قد و وزن از برنامه غذایی پیشنهادی کارشناس تغذیه بهره مند شدند.

افراش به استقرار ایستگاه های غربالگری دیابت در سرای محله ها و خانه های سلامت اشاره کرد و ارائه آموزشهای لازم در خصوص پیشگیری از دیابت و تست رایگان قند خون را از جمله خدمات رایگان این ایستگا ه ها برشمرد که در هفته دیابت به شهروندان ارائه می شود.