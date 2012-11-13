۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

حجت الاسلام حسینی کوهستانی:

خدمات بسیج در منبرها برای مردم عنوان شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد از روحانیون خواست تا در منبرهای ایام محرم و صفر به تشریح خدمات بسیج برای مردم بپردازند زیرا بسیج، الگو گرفته از قیام کربلاست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی پیش از ظهر سه شنبه در گردهمایی طلایه داران تبلیغ مکتب عاشورا اظهار داشت: هفته بسیج امسال با ایام محرم مصادف شده و از آنجا معتقدیم بسیج الگو گرفته از فرهنگ عاشورا و قیام عاشوراست، لازم است مبلغان از فرهنگ بسیج و خدمات این نهاد بیشتر برای مردم سخنرانی کنند.

وی تاکید کرد: بسیج کاری مقدس انجام می دهد و روحانیون، اسلام و انقلاب به این نهاد ارزشمند به شدت نیازمند هستند.

حسینی کوهستانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش صبر و استقامت در پیروزی اظهار داشت: در آیات قرآن، سخنان بزرگان و ... با استقامت و توصیه به این امر بسیار مواجه می شویم و این امر نشان دهنده آن است که رسیدن به هدف نیازمند استقامت است.

وی با اشاره به استقامت پیامبر در برابر تهدید و تحریم اعراب، استقامت امام حسین در مقابل ظلم و ستم و استقامت امام خمینی (ره) تا رسیدن به پیروزی انقلاب اسلامی گفت: امروز نیز ملت ایران در برابر تحریم ها و تهدیدها استقامت می کند و این مشکلات در آنها نفوذ نخواهد کرد.

حسینی کوهستانی با اشاره به نقش روحانیت در این زمینه عنوان کرد: روحانیت مردم را به صبر و استقامت و مقابله با دشمنان دعوت کنند و از سختی هایی که بزرگان دین در راه اسلام و پاسداری از دین و کشور کشیده اند برای مردم سخنرانی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نقش روحانیت را در ایجاد نظم در هیئت های مذهبی و عزاداری مهم و حائز اهمیت دانست.

