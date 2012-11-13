ارتقای کیفیت آموزش در گرو هوشمندسازی مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد در پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل تاکید کرد: مهمترین عنصر پیشرفت یک جامعه نیروی انسانی آن است و نیروی انسانی مومن، متعهد، توانا و متخصص می تواند زمینه پیشرفت یک جامعه را تسهیل کند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش از شش سالگی وظیفه تربیتی دانش آموز را در کنار خانواده به عهده می گیرد، متذکر شد: امروز اگر در عرصه های مختلف جامعه شاهد پیشرفت هستیم به دلیل ارتقا کیفیت آموزشی و پرورشی است.

یکزاد اضافه کرد: هوشمند سازی مدارس گامی در راستای توسعه کیفی خدمات آموزشی مدارس است و به همین دلیل لازم است در اجرای آن دستگاهها اهتمام کامل داشته باشند.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان خواستار تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان تمامی دستگاههای اجرایی به منظور ارائه برنامه و پیشنهاد خود در راستای هوشمند سازی مدارس شد.

وی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی می توانند حتی با ارائه سیستم های رایانه بلا استفاده در این امر آموزش و پرورش استان را یاری رسان باشند.

12 درصد مدارس اردبیل هوشمند سازی شده است

در این جلسه مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز تصریح کرد: از دو هزار و 500 مدرسه دایر در استان در فاز اول هوشمند سازی که سال گذشته اجرا شد، 300 مدرسه هوشمند سازی شده است.

احمد محمود زاده با بیان اینکه تمامی مدارس خاص از جمله تیزهوشان، شاهد، نمونه دولتی و مدارس هیئت امنایی هوشمند هستند اضافه کرد: در فاز دوم اجرای برنامه هوشمند سازی نیز 300 مدرسه دیگر در نظر گرفته شده است.

وی متذکر شد: در سال گذشته 986 مدرسه در استان توانستند به صورت نیمه هوشمند الکترونیکی و نیمه الکترونیک درآیند که با توجه به تعریف مدرسه هوشمند از این تعداد تنها 300 مورد به صورت کامل هوشمند شده است.

اتصال 701 مدرسه اردبیل به شبکه اینترنت ملی

به گفته محمود زاده در اجرای این طرح انجمنهای اولیا و مربیان مدارس همکاری های قابل توجهی داشته اند بطوریکه در حال حاضر 701 مدرسه استان به شبکه اینترانت ملی متصل است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: از مجموع 10 هزار و 375 کلاس درس نزدیک به هزار و 424 کلاس درس به صورت نیمه و یا کامل هوشمند سازی شده و در اجرای هوشمند سازی به تک تک کلاسهای درسی توجه می شود.

وی با بیان اینکه لازم است در هوشمند سازی هر یک از کلاسهای درس یارانه، تابلوی الکترونیکی و پروژکتور داشته باشند، تصریح کرد: در سال گذشته نزدیک به 300 معلم در سطح استان تولیدات الکترونیکی داشتند که بیانگر علاقه مندی معلمان به تحقق برنامه هوشمندسازی است.

اجرای هوشمند سازی مدارس در کوتاه مدت میسر نیست

محمود زاده معتقد است اجرای هوشمند سازی مدارس در کوتاه مدت میسر نیست و لازم است دستگاههای اجرایی، خیرین مدرسه ساز و انجمنهای اولیا و مربیان در انجام آن مشارکت کنند.

به گفته این مسئول در فاز دوم اجرای هوشمند سازی مدارس 300 مدرسه و برای هر مدرسه دو کلاس درس و در مجموعه 600 کلاس درس از طریق آموزش و پرورش استان هوشمند خواهند شد.

وی تاکید کرد: برای توسعه هوشمند سازی بیش از دو کلاس درس لازم است اولیا و مربیان مشارکت کافی را داشته باشند.

