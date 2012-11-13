بسیج دانشگاه امام صادق (ع) در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما آورده است:

جناب آقای مهندس ضرغامی

با سلام و احترام

حتمادر جریان انتشارگسترده فیلم موهنیک "خانواده محترم" در جشنواره های مختلف بین المللی و کشور های اروپایی هستید. فیلمی که هم اکنون نیز با تبلیغات غیر واقعی دشمنان ملت در حال اکران است. درماجرای پیش آمده سوالات متعددی مطرح است. حمایت مالی صدا وسیمانسبت به فیلمی که سراسر توهین به احکام الهی، دفاع مقدس وملت شریف ایران است و هزینه از اموالامتدر فیلمی که اهانت به امام امتو رهبری ملت استتا عدم نظارت مسئولین مربوطه ودر کنار همه اینها حمایت از سیما فیلم که شایسته بود جنابعالی به جای حمایت از این مجموعه برخوردی قاطع می کردید تا نشان دهید در حق مداری چون امام راحل عزیزمان و رهبری معظم حتی با مجموعه خود نیز تعارف ندارید.

امادر وضعیت فعلی که چوب حراج بر آبروی ایران اسلامی زده اند بنا بر آسیب شناسی تفصیلی این مسئله نیست و قصد اصلی دانشجویان حل این امر با حفظ آبروی رسانه ملی است. جا دارد با توجه به اینکه این فیلم درمجموعه صدا و سیما شکل گرفته است اهتمام جدی رئیس رسانه ملی را برای پایان دادن به این مسئله شاهد باشیم. توقع دانشجویان تلاش برای عدم انتشار و پخش فیلم در کشور های دیگر و اعلام برائت بین المللی عوامل از این اثر غیرهنری و هتاکانه است که این مهم با درایت و تدبیر قابل انجام است.

البته لازم بود صداو سیما اقدام به تنویر افکار عمومی می کرد که رسالت اصلی آن دستگاه است وبا انعکاس بخش‌هایی از این اثر و نقد کارشناسان که این روز ها از همه جا به غیر از رسانه ملی شنیده می شود مردم را نسبت به این مسئله که ابعاد جهانی پیدا کرده است آگاه می کرد.

قطعا این تدبیر باعث اعتماد بیشتر مردم به صدا و سیما می شد گرچه هنوز فرصت باقیست تا با ایجاد جبهه ای متحد دیگر هیچ هنرمند نمایی به خود اجازه ندهد تا با نام ارزشمند هنر به اعتقادات و مقدسات ملت شریف توهین کند که این نیز متاسفانه تاکنون انجام نشده است.

تاکید می کنیم که مهم است با ورود همان دستگاه فورا اقدامات لازم صورت گیرد تا با یکی از راهکارهای طرح شده یا مجموعه آن این اشتباه برطرف شود. بسیج دانشجویی تا حصول نتیجه پیگیر امر خواهد بود.

والسلام علی من اتبع الهدی