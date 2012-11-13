سوگواره بصیرت عاشورایی در 42 بقعه استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان ضمن اشاره به اینکه سوگواره بصیرت عاشورایی در 42 بقعه استان برگزار می شود، افزود: این سوگواره همزمان با آغاز محرم در نقاط مختلف این استان برگزار می شود و تا یازدهم محرم ادامه دارد.

وی با بیان اینکه نسل امروز و آینده هنوز تشنه فضیلت و عدالت است و به دلیل سرخوردگى از تباهى ‏ها به ‏دنبال آرمان شهر اسلامى است، افزود: جوان امروز در تلاش است تا از فرهنگ و ارزش‏ هاى اسلامى انسانى ‏به صورت بهینه بهرمند شود.

واحدی در ادامه اظهار داشت: شجاعت‏ سیدالشهداء علیه السلام نه تنها همان زور بازو و قدرت و قوت بدنى و علم و آگاهى آن‏ حضرت به آئین جنگ و نبرد و مدیریت و فرماندهى و به خاک انداختن دلیران و دلاوران صحنه کارزار بود، بلکه تمام این ها از روح قوى و خصیت ‏بلند و حیات ‏اعتقادى و اسلامى او نشات گرفته بود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین با اشاره به این مطلب که تاریخ اسلام و شخصیت‌های برجسته اسلامی نیز برای مسلمانان در همه دوره‌ها الگو بوده است، عنوان کرد: تعالیم دین ما و اولیاء مکتب نیز توصیه کرده‌اند که از نمونه‌های متعالی و برجسته در زمینه‌های اخلاق و کمال، الگو برداری کنیم.

وی اضافه کرد: در میان حوادث تاریخ، "عاشورا" و "شهدای کربلا" از ویژگی خاصّی برخوردارند و صحنه صحنة این حماسه ماندگار و تک‌ تک حماسه‌ آفرینان عاشورا، الگوی انسان‌های حق‌طلب و ظلم‌ستیز بوده و خواهد بود.

واحدی با بیان اینکه این سوگواره با هدف تبیین ابعاد بصیرت عاشورایی با توجه به فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری برگزار می شود گفت: تبیین جایگاه حکومت اسلامی و تبیین نقش ولایت فقیه در اداره جامعه اسلامی و نیز بیان صحیح وقایع نهضت حسینی و روشنگری نسبت به خرافات و انحرافات از دیگر اهداف این سوگواره است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به اینکه برای اجرای برنامه های این سوگواره از 50 نفر روحانی به عنوان سخنران استفاده می شود، اظهار داشت: از این تعداد 20 نفر اعزامی از قم و بقیه از روحانیان بومی هستند.

وی برپایی نماز جماعت، مرثیه سرایی، مداحی، عزاداری، سینه زنی و ... را از برنامه های این سوگواره برشمرد و گفت: در کنار این سوگواره نمایشگاه هایی نیز ویژه محرم در بقاع متبرکه برپا می شود.

واحدی همچنین در خاتمه، برپایی خیمه های معرفت در پنج بقعه متبرکه امام زاده محمد بسطام، امام زاده یحیی ابن موسی سمنان، علی ابن جعفر سمنان، سیدرضا و سیدعلی اکر لاسجرد و حسینیه حضرت ابوالفضل دامغان را از دیگر برنامه های این اداره کل در سطح استان سمنان ذکر کرد.