تصویر کشته شدن بن لادن جعلی بود/ کشف دهها پرونده بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید کمال هادیانفر در حاشیه سفر به استان اصفهان گفت: برنامه آینده این پلیس راه اندازی مراکز پلیس فتا در شهرستانهای کشور است که در آینده ای نزدیک طی مراسمی با حضور فرمانده نیروی انتظامی به طور همزمان در 54 شهرستان انجام خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر 11 مرکز پلیس فتا از جمله در تهران و چندین کلانشهر بزرگ کشور مجهزبه آزمایشگاه ادله دیجیتال کامپیوتر فارنزیت و موبایل فارنزیت هستند که یکی از قوی ترین این آزمایشگاه ها در پلیس فتا اصفهان قرار دارد.

این مقام مسئول به ویژگیهای رشته فارنزیت اشاره کرد و با بیان اینکه این رشته یکی از رشته های کاملاً جدید ، منحصر به فرد و مدرن در دنیا می باشد گفت: پلیس فتای ناجا به دنبال راه اندازی اولین دانشکده فارنزیت کشور در دانشگاه علوم انتظامی است و به یاری خدا در سال آینده اولین دانشجویان این رشته جذب خواهند شد.

سردار هادیانفر 80 درصد از نیروهای پلیس فتا را از افراد متخصص و مهندسین نخبه رایانه ای عنوان کرد و اظهار داشت: سیستم پلیس فتا طوری است که تمامی پرسنل آن باید از افراد مهندس و متخصص باشند به همین جهت هماهنگی های خوبی برای جذب دانشجو و تربیت افراد کارآمد با دانشگاه علوم انتظامی نیروی انتظامی انجام شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: خوشبختانه با همکاری مسئولان دانشگاه علوم انتظامی اولین دانشجویان رشته مرتبط با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات امسال در این دانشگاه جذب شدند که هم اکنون دوره عمومی خود را گذرانده و در حال گذراندن دوره تخصصی هستند.

وی بیان داشت: از مهرماه سال جاری نیز 300 دانشجو از مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد از سوی پلیس فتا به دانشگاه علوم انتظامی معرفی شدند که با وجود افراد متخصص و رشد سریع توان علمی کشور می توان انتظار داشت که سال آینده حرف اول را پیرامون ردیابی و کشف جرم در سیستمهای اینترنتی و مقابله با حمله های سایبری در منطقه و حتی آسیا بزنیم.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی از اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جاسوسی یاد کرد و گفت: فضای سایبر در واقع وسیله ای است که لایه های و مرزها را کنار می زند و دشمن از طریق آن می تواند وارد حریم خصوصی یک کشور شود.

وی در ادامه عنوان داشت: براساس تحقیقات صورت گرفته در کشور ما 36 میلیون و 500 هزار نفر کاربر اینترنت وجود دارد که 26 میلیون و 280 هزار نفر آن کاربر جوان هستند و ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما نیز 5/48 درصد است.

این مقام مسئول گفت: هر چند که دوسال از راه اندازی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در ایران نمی گذرد اما در همین مدت کم توانسته با توانمندی بالای متخصصان و نخبگان از افزایش ضریب نفوذ اینترنت جلوگیری کرده و بسیاری از پرونده های داخلی و حتی بین المللی را کشف کند.

وی از توانمندی بالای متخصصان پلیس فتا در تشخیص جعلی بودن تصاویر، فیلم ها و صداهای منتشر شده در اینترنت خبر داد و گفت: زمانی که تصویر جسد بن لادن از طریق سایتهای اینترنتی در جهان منتشر شد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران تنها جایی بود که توانست با ادله ها و مستندهای علمی و دیجیتالی جعلی بودن تصویر مربوطه را ثابت کند.

سردار هادیانفر در پایان با بیان اینکه امروز جنگ سخت و جنگ نرم دشمن جای خود را به جنگ هوشمندانه داده افزود: جنگ آینده ما با دشمن جنگ هوشمنداست و ما باید با افزایش توانمندی خود و آگاه سازی بیشتر جامعه از تهدیدات فضای سایبر به مقابله با این جنگ برویم.