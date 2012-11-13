  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۱۰

حمید طباطبائی:

شناخت مخاطب عامل رونق فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه است

شناخت مخاطب عامل رونق فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه است

قوچان - خبرگزاری مهر : معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان گفت: شناخت مخاطب و در نظر گرفتن نیازهای او عامل اصلی رونق فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طباطبائی در نشست خبری ظهر سه شنبه که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار شد با اشاره به عوامل موثر در چاپ کتاب و کتابخوانی گفت: رعایت قانون کپی رایت برای افزایش انگیزه مولف، ارائه یارانه مناسب چاپ و در نظر گرفتن سرانه کتاب به صورت هدفمند میان دانش اموزان و جامعه هدف می تواند در افزایش کمی و کیفی فرهنگ کتاب و کتابخوانی بسیار تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به کاربردی نمودن مقالات و پژّوهش ها در مسیر تالیف کتاب توسط اساتید و دانشجویان گفت : تعداد مقالات و پژوهش هایی که توسط اساتید دانشگاه ها به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در مجامع ملی و بین المللی انجام می شود بسیار زیاد است اما متاسفانه حلقه تالیف و چاپ کتاب در این مسیر مغفول باقی مانده است و باید با در نظر گرفتن امتیازهای پژوهشی همچون تبدیل وضعیت و ارتقاء سطح اساتید و حمایت های مالی، اساتید و دانشجویان را برای تالیف و چاپ کتاب و گسترش فرهنگ کتابخوانی حمایت و ترغیب نمود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان پیرامون وضعیت کمی و کیفی چاپ کتاب گفت: تاکنون 12 جلد کتاب  در رشته های مختلف علمی توسط اساتید واحد قوچان چاپ و منتشر شده است و 5 کتاب دیگر در دست چاپ است.

وی پیرامون برنامه های ویژه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در هفته کتاب گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب با تخفیف ویژه، برگزاری مسابقه کتابخوانی، همایش و سخنرانی پیرامون فرهنگ کتاب و کتابخوانی و نقد کتاب از برنامه های پیش بینی شده این واحد در هفته کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

وی افزود: در عصر کنونی بسیاری از کارشناسان، اینترنت را به واسطه کم هزینه بودن و جستجوی سریع رقیب جدی کتاب می دانند اما اینترنت می تواند همراه و در کنار کتاب بوده درمقابل آن نباشد.

حکیم زمانی، مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد قوچان با اشاره به چاپ 210 میلیون نسخه کتاب در کشور گفت: سرانه هر ایرانی 3.5 جلد کتاب است که باید با مدیریت و برنامه ریزی  مناسب، فرهنگ کتاب و کتابخوانی گسترش یابد.

وی ادامه داد: باید با فرهنگ سازی مناسب، کتاب را در سبد خانوار و برنامه زندگی خانواده های ایرانی قرار داد و اهدا کتاب  به عنوان یادگار ماندگار در جامعه  ترویج و گسترش یابد.

کد مطلب 1742853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها