قول بهزیستی برای تامین اعتبار سرپناههای معتادان

عباس دیلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به کمبود اعتبارات و منابع، جمعیت تولد دوباره با مشکل روبرو شده است بطوریکه در پرداخت حقوق کارمندان خود نیز مشکل داریم که البته قرار شده است سازمان بهزیستی اعتباری به این امر اختصاص دهد.

وی با اشاره به اینکه اکثر کارمندان جمعیت تولد دوباره معتادان بهبود یافته هستند، گفت: چنانچه نتوانیم اعتبار مورد نیاز را تامین کنیم باید راهی برای جبران مشکلات خود بیابیم که یکی از آن تعدیل نیرو است.

مدیر عامل جمعیت تولد دوباره تاکید کرد: سازمان بهزیستی پس از دریافت گزارش مشکلات جمعیت، قول داده است که مشکل اعتباری کمپها و سرپناههای ویژه معتادان را برطرف کند .

دیلمی زاده از پرداخت اعتبارات در آذرماه خبر داد و گفت: چنانچه اعتبارات مورد نیاز سرپناههای معتادان طی ماه آینده پرداخت شود این مراکز از تعطیلی نجات پیدا می کنند اما در غیر اینصورت در آستانه فصل سرما معتادان بی خانمان در خیابانها سرگردان خواهند شد.

وی افزود: از مسئولان سازمان بهزیستی درخواست می کنیم این اعتبارات را هرچه سریعتر در اختیار ما قرار دهند.