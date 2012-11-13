نوسازی ناوگان حمل و نقل جزیره قشم اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هزاوه در نشستی با تاکسی داران شهر های قشم و درگهان در این خصوص اظهار داشت: این طرح با هدف اصلاح ساختار مناسب حمل ونقل ، دستیابی به ترکیب بهینه ناوگان با رعایت استانداردهای مطلوب و دستیابی به اهداف نوسازی ناوگان براساس برنامه پنجم توسعه و با توجه به تاکیدات مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در دستور کار قرار گرفته است.

هزاوه با اشاره به ضرورت اجرای این طرح بیان داشت: یکی از برنامه های مهم و اولویت دار سازمان نوسازی و بهینه سازی ناوگان حمل ونقل است که در چند ماه اخیر با مطالعات دقیق کارشناسی و ملاحظه وضعیت و شرایط موجود، این طرح تهیه و با همکاری و دستور مدیر عامل سازمان اجرایی شده است.

دبیر شورای ترافیک سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص حمایت سازمان از تاکسی داران در اجرای این طرح گفت: سازمان با ارایه تسهیلات مناسب در زمینه ارایه تخفیف عوارض به متقاضیان ورود خودرو روند اجرای این طرح را آسان تر نموده است.

وی ادامه داد: طبعا جایگزین نمودن خودروهای با استاندارد بالا، امنیت مسافران را افزایش داده و موجب ارتقاء سطح تقاضا در استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و جذابیت سفر برای گردشگران با استفاده از این ناوگان خواهد شد.

این نشست با حضور مسئولان حوزه حمل و نقل عمومی سازمان منطقه آزاد قشم و بیش از 250 نفر از تاکسی داران قشم برگزار شد و مسائل موجود در این حوزه بررسی و راهکارهای لازم ارایه شد.