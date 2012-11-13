به گزارش خبرنگار مهر، "کارلوس کی‌روش" امروز سه شنبه در محل اقامت "استفان آپیا" با این بازیکن غنایی و " اوگنیه نوویچ" مدیربرنامه‌های او روبرو شد و دقایقی با آنها به گفتگو پرداخت.

کی‌روش در مواجهه با اوگنیه نوویچ که سابقه 3 سال بازی در رئال مادرید را دارد، با او گرم گرفت و به شوخی گفت: "چطور با سه سال بازی در رئال همچنان جوان مانده‌ای؟! یکسال حضور در رئال مادرید آدم را به اندازه 10 سال پیر می‌کند"!

سرمربی تیم ملی همچنین در صحبت با آپیاه ضمن آرزوی موفقیت برای این بازیکن گفت: فوتبال ایران به بازیکنان با تجربه‌ای مثل تو نیاز دارد. نمی‌دانم وضعیت قرارداد تو با پرسپولیس به کجا رسیده است ولی امیدوارم موفق باشی".

در این دیدار کوتاه، کی‌روش، آپیاه و اوگنیه نوویچ درباره موارد دیگری همچون بازی ایران با تاجیکستان، شرایط تیم ملی برای بازی با ازبکستان و همچنین باشگاه رئال مادرید گفتگو کردند.