اهداف بلند هیئت های مذهبی به اهداف سیدالشهدا گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد موسوی هوایی ظهر سه شنبه در گردهمایی هیئات مذهبی مشهد با بیان اینکه فعالیت هیئت ها باید هدفمند باشد افزود: هیئت و امام حسین (ع) خدمات متقابلی نسبت به هم دارند.

وی گفت: هیئت های مذهبی ما یک خدماتی را انجام می دهند برای بساط امام حسین (ع) و در مقابل بساط الهی هم خدماتی را برای آنها انجام می دهد.

معاون پژوهشی آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: هدف نهضت سیدالشهدا و زنده نگه داشتن اسلام عزیز بر دو محور توحید و ولایت است.

وی تاکید کرد: چکیده همه انبیا الهی مسئله توحید و ولایت است و از توحید بحث معاد، حکمت، صفات خداوند استخراج می شود و از ولایت هم بحث انبیا و اولیا که ریشه اند.

حجت الاسلام موسوی هوایی افزود: تمام هم و غم امام این بوده که خداپرستی را در زندگی بشریت تقویت کند و در مرحله بعد زنده نگه داشتن نظام ولایت است و این دو به طور مستقل مطرح نشده اند.

وی بیان کرد: تمام کمالات در توحید است این دو محور را باید در هیئت ها زنده کنیم و راهکارها را به بحث بگذاریم و امام جماعات باید بدانند که این راهکارها را بگویند و بیان کنند که چگونه می شود توحید در زندگی ما نقش ایفا کند.

وی افزود: معارف الهی باید در هیئات مذهبی بیان شود تا مردم خود را تحت اشرافات اهل بیت ببینند و افرادی که در این جلسات شرکت می کنند در طول سال بیمه می شوند.

موسوی هوایی یادآور شد: عظمت امام در کلام نمی گنجد امام فدا شده تا این حضور بماند و حفظ آن در دست هیئات است و باید تا آخرین لحظه مقاومت کنیم تا هیئات حسینی بمانند.

معاون پژوهشی آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرد: امام حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است و نور این چراغ باید بر جوانان و بر همه مردم بتابد.

وی تصریح کرد: برخی با سلیقه های نادرست افرادی را از محفل سیدالشهدا طرد کرده اند و بعد این افراد مورد سئوال امام قرار گرفته اند که چرا مهمان من را رد کردی.

وی افزود: هیئت باید کشتی نجات باشد و برای همه مردم باشد در اقصی نقاط کشور مسیحی، یهودی، زرتشتی برای امام حسین(ع) عزاداری می کنند و این امام بزرگوار رحمت واسعه است.

حجت الاسلام موسوی هوایی گفت: سید الشهدا با زندگی و قلب مردم پیوند عمیقی خورده است و مردم برای گرفتن ذره ای از غذای امام به هیئت ها می آیند تا شفا بگیرند.

وی گفت: در هیئت مقتل خوانی کنید روحانیون مقتل های معتبر را در عاشورا و تاسوعا بخوانند، امام را صدا بزنید او جواب می دهد.

وی با شاره به اینکه اگر دریافت امواج ما درست باشد خدمات هیئت و امام حسین متقابل است افزود: ذکر امام را زنده و بلند کنید نام شما زنده خواهند ماند.

حجت الاسلام موسوی هوایی تاکید کرد: اگر در هیئت امام حسین (ع)کاری می کنیم از طرف معصوم دعوت شده ایم و امام اقدام متقابل می کند و به زیارت شما خواهد آمد و هر دیدی بازدیدی دارد.