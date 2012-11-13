به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری مجید زین العابدین مدیر جدید شبکه سه سیما که از 16 مهرماه در این شبکه مشغول به فعالیت است، در رابطه با تازه‌ترین مذاکرات برای خرید پخش مسابقات ورزشی با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

زین العابدین در این نشست با اشاره به بحث داغ این روزها مربوط به پخش بازی تیم ملی ایران و ازبکستان، اظهار کرد: برای فوتبال‌های مقدماتی جام جهانی برنامه ریزی کردیم و بازی ایران و ازبکستان به نحو مطلوب پخش خواهد شد. همچنین توافق لازم برای خرید بازی‌های آسیایی صورت گرفته است و رویکرد تلویزیون نسبت به پخش بازی‌های تیم ملی کاملا حمایتی است و در راه صعود به جام جهانی تیم ملی را همراهی خواهد کرد.

وی افزود: البته نقد نیز وظیفه ما است و از این قاعده مستثنی نیستیم. تدارک ویژه ما از بازی با کره شروع شد و معتقدیم این حق مردم است که بازی‌های فوتبال را به نحو مطلوب ببینند و از آن لذت ببرند. بنابراین به فراخور امکانات با همت دوستان از بازی کره برنامه ریزی را آغاز کردیم و بازی‌های تیم ملی را پوشش خواهیم داد.

انجام نوع آوری در پخش مسابقات فوتبال

مدیر شبکه سه از بروز برخی خلاقیت‌ها در پخش مسابقات فوتبال نام برد و در این‌باره توضیح داد: در بازی ایران و کره رختکن تیم‌ها نمایش داده شد و با همکاری فدراسیون و سایر نهادها پیش از بازی حرکت تیم‌ها از هتل تا ورود به ورزشگاه را به تصویر کشیدیم. البته این امر در بازی‌های خارجی مرسوم است اما در کشور ما کار نو و جدیدی به حساب می‌آمد. با همت دوستان بخش‌های مختلف شبکه این اتفاق افتاد. البته این امر نیازمند بازنگری است و طراحی بازی ازبکستان مطلوب تر خواهد بود تا مردم تصاویر بهتری تماشا کنند.

زین العابدین با اشاره به دوربین هایی که برای ضبط بازی در نظر گرفته شده اند، ادامه داد: البته امروز و فردا هوا بارانی است و از این حیث محدودیت هایی خواهیم داشت اما در صورتی که هوا صاف بود تدارک برای برنامه راحت تر صورت می گرفت.

مدیر شبکه سه از تحلیل نرم افزاری بازی با نرم افزار جدید خبر داد و یادآور شد: دوستان ورزشی در حال تکمیل نسخه اولیه این نرم افزار هستند که اکنون قابل رونمایی و ارائه است اما باید تکمیل شود و چند بازی جلو برویم، این اتفاق رخ خواهد داد.

آنالیز گرافیکی عملکرد تیم ملی با یک نرم افزار جدید

وی ادامه داد: همچنین یک ساعت قبل از بازی از ساعت 19 برنامه "فوتبال برتر" آغاز خواهد شد و در آن مدت با استفاده از نرم افزار و کارشناسان شرایط قبلی و فعلی تیم ملی را آنالیز می کنیم.

زین العابدین با بیان اینکه حامل خبر خوش و مهمی درباره پخش مسابقات فوتبال است، افزود: تا به حال مذاکرات فوتبال را بازی به بازی انجام می دادیم و گاه در این زمینه به مشکل برمی خوردیم. از جزئیات این مشکلات که ممکن است اذهان عمومی، هواداران فوتبال و رسانه ها را مشغول کرده باشید خبر دارید. بنابراین ما مذاکرات خوبی با نماینده شرکتی که حق رایت و انحصار پخش بازی های آسیایی را دارد، داشته ایم و هفته گذشته مذاکرات مطلوبی صورت گرفته است.

وی با اعلام این خبر که بازی های فوتبال آسیا تا سال 2016 خریداری می شوند، از تفاهم در این زمینه یاد کرد و گفت: در سیر امضای قرارداد به سر می بریم.خرید بسته ورزشی پخش مسابقات فوتبال اقدام خوبی است و تا سال 2016 را دربر می گیرد.

مدیر شبکه سه ادامه داد: جام ملت های آسیا 2015، جام باشگاه های آسیا، قهرمانی فوتبال 2014 و 2016 آسیا، قهرمانی فوتسال آسیا، مقدمات جام جهانی 2014، مسابقات قهرمانی زیر 22 سال 2013 و 2015، مسابقات قهرمانی زیر 19 سال 2014 و 2016، مسابقات قهرمانی زیر 16 سال نوجوانان آسیا 2014 و 2016، مسابقات چلنج کاپ آسیا و کاپ fc در سطح آسیا که زیر نظر AFC برگزار می شود از جمله مسابقاتی هستند که طی این مذاکره حق پخش همگی خریداری می شود.

رئیس شورای عالی ورزش سیما تأکید کرد: به این طریق انحصار پخش بازی ها به زبان فارسی در اختیار صدا و سیما قرار می گیرد. مذاکرات در این زمینه نیز از مدت ها قبل آغاز شده بود و در تلاش بودیم بر مبنای منافع مردم جلو برویم. ما رسانه رسمی نظام هستیم و در صرف هزینه هایمان باید حقوق مردم را در نظر بگیریم و خوشبختانه طرف مقابل نیز پیشنهادات ما را پذیرفت.

خرید بازی‌های آسیایی زیر 11 میلیون دلار

زین العابدین با بیان اینکه طرف مقابل از 40 میلیون دلار شروع کرده و تا 11 میلیون دلار رسیده ، تصریح کرد: ما موفق شدیم با رقمی بسیار کمتر از این توافق کنیم. کشور کره جنوبی به دلیل عدم توافق با فروشنده حق پخش دو بازی ملی را پخش نکردند اما ما در تلاشیم رضایت مخاطبان را جلب کنیم. مذاکره برای خرید بازی‌های کره 20414 و المپیک 2016 نیز آغاز شده است.

وی ادامه داد: برخی از بازی‌های سوریه نیز با تفاهم کشورهای دیگر و AFC قرار است در ایران برگزار شود و ما تدارک لازم در این زمینه را نیز اندیشیده‌ایم و بازی‌ها برای مخاطبان کشورهای آسیایی نیز پخش خواهند شد. مسابقات کشورهای سوریه، اردن، سنگاپور و عمان نیز از طریق صدا و سیما روی آنتن خواهد رفت.

مدیر شبکه سه با اشاره به تدارک ویژه برای برنامه‌های ورزشی گفت: با نگاه معاونت سیما و رسانه ملی نسبت به توسعه شبکه‌های تخصصی شبکه ورزش نیز آغاز به کار کرده و برنامه‌های خوبی تدارک دیده است. در دور جدید با توجه به افتتاح شبکه ورزش و محدودیت‌های جدول پخش شبکه سه تغییراتی اعمال خواهد شد. البته ما برنامه‌های ورزشی و پخش زنده مسابقات را حفظ خواهیم کرد و برای لیگ برتر فوتبال نیز برنامه ریزی کرده‌ایم و لیگ والیبال و کشتی نیز در این زمینه مورد توجه قرار خواهند گرفت.

رئیس شورای عالی ورزش سیما اذعان کرد: مسابقات ورزشی بین شبکه سه و ورزش توزیع شده است و ورزش با توجه به مأموریت اصلی خود عمل می‌کند. همانطور که پخش مسابقات قهرمانی زیر 19 سال از امارات از این شبکه روی آنتن رفت. با برنامه ریزی شورای عالی ورزش سیما این شبکه پخش زنده مسابقات را خواهد داشت همانطور که تاکنون نیز بازی‌های ایران و عمارات، ایران و ژاپن و ایران و کره جنوبی پخش شد و ما همزمان از شبکه سه زیرنویس کردیم تا مخاطبانمان از این موضوع اطلاع داشته باشند.

زین العابدین در پایان سخنان خود بر ظرفیت‌های شبکه ورزش تأکید و اعلام کرد مردم می‌توانند پخش زنده مسابقات را از شبکه ورزش دنبال کنند.

حسین زکایی شورای هماهنگی ورزش و محمودرضا منتظری مدیر روابط عمومی شبکه سه از دیگر حاضران در این نشست بودند.