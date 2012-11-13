تشکیل تیم برای بررسی مرگ ستار بهشتی در نیروی انتظامی

سردار احمد رادان در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: تیمی برای بررسی دلایل فوت ستار بهشتی تشکیل شده تا نتیجه گیری شود و نظر پزشکی قانونی اخذ شود تا ابعاد قبل از ورود به زندان و در زمان زندان بررسی شود.



وی با بیان اینکه نیروی انتظامی از فوت ستار بهشتی ناراحت بوده و این یک امر طبیعی است، ادامه داد: اگر در درون نیروی انتظامی قصوری باشد و تیم تحقیق به این نتیجه برسد به شدت با مقصران حادثه برخورد خواهد شد و این نیروی انتظامی در این خصوص تعارف ندارد.



سردار رادان با تاکید بر خودداری از قضاوت عجولانه در خصوص دلایل فوت ستار بهشتی این امر را نامناسب عنوان کرد و افزود: همه اقدامات نیروی انتظامی منوط به اتمام کارگروه تحقیق و نظر تیم بررسی است.



در زمینه مبارزه با کالای قاچاق مرزهای شمالغرب کشور در اولویت است

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور در ادامه در خصوص بحث کالای قاچاق گفت: کالای قاچاق تحریم و غیر تحریم ندارد و پدیده ای است که اقتصاد کشور را بر هم می زند.

سردار رادان با بیان اینکه در بحث مقابله با ورد کالای قاچاق کنترل مرزهای شمالغرب کشور مورد تاکید است افزود: در زمینه مقابله با ورود کالای قاچاق مرزهای شمالغرب کشور را مورد اولویت قرار داده ایم.