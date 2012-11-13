تشکیل تیم برای بررسی مرگ ستار بهشتی در نیروی انتظامی

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی از فوت ستار بهشتی ناراحت بوده و این یک امر طبیعی است، ادامه داد: اگر در درون نیروی انتظامی قصوری باشد و تیم تحقیق به این نتیجه برسد به شدت با مقصران حادثه برخورد خواهد شد و این نیروی انتظامی در این خصوص تعارف ندارد.
سردار رادان با تاکید بر خودداری از قضاوت عجولانه در خصوص دلایل فوت ستار بهشتی این امر را نامناسب عنوان کرد و افزود: همه اقدامات نیروی انتظامی منوط به اتمام کارگروه تحقیق و نظر تیم بررسی است.
در زمینه مبارزه با کالای قاچاق مرزهای شمالغرب کشور در اولویت است
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه مقابله با قاچاق کالا شرایط را برای بهبود وضعیت بازار فراهم میکند، ابراز کرد: متاسفانه قانون مرتبط با اینگونه جرائم متعلق به 71 سال پیش است که همین موضوع باعث کم اثر شدن اقدامات میشود هرچند امیدواریم با تصویب قانون جدید شرایط به نفع بازار تغییر کند.
سردار رادان با تاکید بر اینکه موضوعات مرتبط با اقتصاد کشور امنیتی نیست، ادامه داد: البته نیروی انتظامی در مواردی که ارگانهای ذیربط احساس نیاز کند وارد عمل میشود که یکی از این موارد در رابطه با بحث احتکار است.
وی به آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و یادآور شد: تعدادی از این موسسات که فاقد صلاحیت بودند شناسایی شده و به باک مرکزی معرفی گردیدهاند که اقدامات لازم نیز در این رابطه انجام شده است.
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