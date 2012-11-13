یکی از اثرات اقتصادی رسانههای نوین ارتباطی تسلط صاحبان وسایل ارتباط جمعی بر جامعهای که انحصارات بر آن حاکم است به جای تسلط نخبگان است. به قول " سی. رایت میلز" قبلاً نخبگان حاکم بودند و صاحبان وسایل ارتباط جمعی، رابطه آنها با جامعه بودند. ولی اکنون برخلاف نظر میلز، صاحبان رسانهها دیگر واسطه نیستند، که خود عین قدرتند بیهیچ واسطه و حجابی.
واگذاری مالکیت رسانهها به بخش خصوصی و ارائه تز خصوصی سازی در کشورهای درحال توسعه به منظور فروش انحصاری اطلاعات توسط صاحبان شبکههای ارتباطی انحصاری و تغییر برخی مفاهیم اقتصادی مانند: تغییر معیارهای رشد و توسعه- ثروت ملی به جای درآمد ملی – که اخیراً توسط بانک جهانی صورت گرفته از اثرات دیگر اقتصادی رسانههای نوین ارتباطی به شمار می رود.
ادغام هرچه بیشتر انحصارات تبلیغاتی و افزایش سرمایههای کلان صاحبان ارتباط جمعی در دست کسانی چون برلوسکونی در ایتالیا، بیل گیتس در "مایکروسافت"، تد ترنر در "سی. ان. ان" و رابرت مرداک در" استار تی. وی" را از جمله اثرات دیگر اقتصادی رسانه های نوین ارتباطی می توان برشمرد.
جایگزینی خرید و فروش اطلاعات به جای خرید و فروش سهام کارخانجات و شرکتهای چند ملیتی، به دلیل نیاز مدیریتها در کشورهای در حال توسعه به اطلاعات را میتوان از اثرات دیگر اقتصادی رسانههای نوین ارتباطی تلقی کرد.
افزایش سرسام آور اطلاعات بشری حاصل از ماهوارههای زمین شناسی، و جاسوسی را می توان از اثرات دیگر رسانه های نوین ارتباطی دانست.
سرریز شدن اطلاعات به دلیل رشد روزافزون اطلاعات و دشواری روزافزون دسته بندی اطلاعات و ارقام جهت استفاده مطلوب، به دلیل ترافیک سنگین دادهها در بزرگراههای اطلاعاتی، بسیاری از اطلاعات حاصل از تکنولوژیهای نوین ارتباطی دست نخورده باقی میمانند. اگر روزی بشر، مشکل نداشتن اطلاعات را پیش رو داشت، حالا از مشکل عدم توانایی جهت استفاده از سیل بیامان اطلاعات رنج میبرد.
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