فعالیت هزار و 950 هیئت مذهبی در قم

حجت الاسلام سید محمد چهل اخترانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله حسین (ع) گفت: هزار و 950 هیئت مذهبی در قم به ثبت رسیده و شناسنامه دار شده اند که از این تعداد 250 هیئت متعلق به بانوان است.



وی در ادامه با اشاره به نحوه ثبت نام این هیئت ها بیان کرد: هیئت های مذهبی باید بیش از 60 نفر عضو داشته باشند و در ایام سال نیز به صورت هفتگی اقدام به برگزاری مراسم داشته باشند که بازرسان شورای هیئت های مذهبی بر فعالیت هیئت ها در طول سال نظارت دارند.



رئیس شورای هیئت های مذهبی قم در ادامه داد: به منظور ارتقاء سطح فعالیتهای هیئت های مذهبی از ابتدای ماه مبارک رمضان کلاس های آموزشی با مشارکت سه نفر از رابطین و مسئول هیئت ها برگزار شده است.



وی بیداری اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر و عفاف و حجاب را از جمله موضوعات کلاس های برگزار شده برای هیئت های مذهبی قم عنوان کرد.



حجت الاسلام چهل اخترانی به بیمه شدن اعضای هیئت های مذهبی اشاره داشت و عنوان کرد: طی برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده تا اعضای هیئت های مذهبی استان برای دو ماه محرم و صفر بیمه حوادث شوند.



وی با اشاره به برنامه شورای هیئت های مذهبی استان گفت: همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی نزدیک به 750 هیئت مذهبی با ورود به صحن حرم حضرت معصومه (س) اقدام به عزاداری می کنند.



وی ابراز کرد: همچنین طبق برنامه ریزی که امسال انجام شده در روز هشتم محرم که مصادف با شهادت حضرت علی اکبر (ع) است نیز مقرر شده تا هیئت های مذهبی با ورود به صحن حرم حضرت معصومه (س) مراسم عزاداری ویژه ای را برگزار کنند.

