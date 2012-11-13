ثبات سلامت روان سالمندان نیازمند همدلی خانواده ها است

حمیده شفاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از نشانه‌های بیماری‌ های روانی در سالمندی یا نادیده گرفته و یا به عنوان بخشی از فرآیند سالمندی کم اهمیت شمرده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اکثر سالمندان از جهت شناختی، عاطفی و رفتاری، به طور نسبی دارای سلامت و بهداشت روانی هستند، افزود: این هرگز به معنای کم اهمیت شمردن بهداشت روانی این افراد در این دوره سنی نیست.

ثبات سلامت روان سالمندان نیازمند کمک خانواده ها است



این مسئول عنوان کرد: این نشان دهنده این است که ثبات سلامت روان سالمندان نیازمند کمک خانواده و متخصصان جامعه است تا با توجه به تشخیص به موقع نسبت به درمان سریع آن اقدام کنند.

شفاعی ادامه داد: غفلت نسبت به سالمندان موجب بروز مشکلات عدیده ای می شود که گاه غیرقابل جبران است.

بایدها و نبایدهای دوران سالمندی مورد توجه قرار گیرد



کارشناس بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر بیان کرد: طبق عقیده روانپزشکان، یکسری بایدها و نبایدها برای دوران سالمندی وجود دارد که اگر افراد آنها را رعایت کنند، نه تنها با عدم انکار و حس یاس نسبت به پیری مواجه نمی شوند بلکه این دوران را نیز مانند تمامی مراحل زندگی می دانند و سعی می کنند با خوب سپری کردنش، لذت و شادابی خود را از دست نداده و همه درها را به روی افسردگی ببندند.

شفاعی داشتن استقلال مالی در سالمندی را یکی از بایدهای دوران سالمندی برشمرد و یادآور شد: تمامی افراد باید در طول زندگی خود به فکر پس انداز کردن و داشتن سرمایه ای برای دوران سالمندی خود باشند تا در مواقع بیماری، تنهایی و دیگر مشکلات از حس خوب استقلال، رضایت و بهره کافی را ببرند.

لزوم تحکیم ارتباطات اجتماعی و خانوادگی



وی به برقراری ارتباطات اجتماعی و خانوادگی قوی تاکید و اضافه کرد: تحکیم ارتباطات اجتماعی و خانوادگی می تواند عامل بسیار مهم و موثری در جلوگیری از ابتلا به افسردگی در فرد سالمند باشد.

این مسئول افزود: ارتباط با گروه همسالان نیز از دیگر عوامل در ایجاد روحیه این قشرا ست که سالمندان می توانند با شرکت در کانونهای بازنشستگی و تبادل نظرات و دیدگاه ها در این کانونها به ایجاد، حفظ و ارتقای آن کمک کنند.