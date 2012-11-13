راه اندازی وب سایت مشترک ثبت احوال کشور های عضو اکو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حلیمی هدف از برگزاری کارگاه آموزشی اطلاعات و آمارهای جمعیتی کشورهای عضو اکو را تولید و تحلیل آمارهای جمعیتی بر اساس داده‌های ثبتی در کشورهای عضو اکو عنوان کرد.

وی افزود: در این کارگاه بر اساس نرم افزاری که تهیه شده بود شرکت کنندگان آموزش لازم به منظور بهره مندی از آمارها در جهت بررسی وضعیت تولد، وفات، ازدواج و طلاق و ارائه آن اطلاعات به دستگاههای متولی برنامه ریزی کشورهایشان را دیدند.

حلیمی اظهار کرد: علاوه بر این کارگاه با توجه به مصوبات اولین اجلاس OIC در سال گذشته مقرر شد دو کارگروه از کارشناسان ثبت احوال کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان در زمینه آموزش و پژوهش و وب‌سایت مشترک برگزار گردید.

مشاور رئیس سازمان در امور بین الملل تصریح کرد: در این کارگروه اولویت‌های آموزشی، نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی، تهیه بانک اطلاعات پژوهش و تامین مالی برگزاری این دوره‌ها مذاکره و به نتایج خوبی دست یافتند.

وی افزود: مقرر شد این نتایج در دومین اجلاس ثبت احوال کشورهای عضو اکو در سال آینده مطرح و مصوب گردد.

حلیمی گفت: دومین اجلاس ثبت احوال کشورهای عضو اکو در شهریور ماه سال آینده در کشور ترکیه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مذاکراتی پیرامون مدیریت محتوای سایت، نحوه نگهداری و به روز رسانی و تامین مالی آن صورت گرفته افزود: مقرر شد کلیه کشورهای عضو اکو نسبت به تهیه سایتی به زبان انگلیسی با محتوای تامین شده در گارگروه اقدام و آن را به پورتال دبیر خانه اکو متصل نمایند.