  1. جامعه
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

راه اندازی وب سایت مشترک ثبت احوال کشور های عضو اکو

راه اندازی وب سایت مشترک ثبت احوال کشور های عضو اکو

مشاور رئیس سازمان ثبت احوال در امور بین الملل، از راه اندازی وب سایت مشترک ثبت احوال کشورهای عضو اکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حلیمی هدف از برگزاری کارگاه آموزشی اطلاعات و آمارهای جمعیتی کشورهای عضو اکو را تولید و تحلیل آمارهای جمعیتی بر اساس داده‌های ثبتی در کشورهای عضو اکو عنوان کرد.

وی افزود: در این کارگاه بر اساس نرم افزاری که تهیه شده بود شرکت کنندگان آموزش لازم به منظور بهره مندی از آمارها در جهت بررسی وضعیت تولد، وفات، ازدواج و طلاق و ارائه آن اطلاعات به دستگاههای متولی برنامه ریزی کشورهایشان را دیدند.
 
حلیمی اظهار کرد: علاوه بر این کارگاه با توجه به مصوبات اولین اجلاس OIC در سال گذشته مقرر شد دو کارگروه از کارشناسان ثبت احوال کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان در زمینه آموزش و پژوهش و وب‌سایت مشترک برگزار گردید.
 
مشاور رئیس سازمان در امور بین الملل تصریح کرد: در این کارگروه اولویت‌های آموزشی، نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی، تهیه بانک اطلاعات پژوهش و تامین مالی برگزاری این دوره‌ها مذاکره و به نتایج خوبی دست یافتند.
 
وی افزود: مقرر شد این نتایج در دومین اجلاس ثبت احوال کشورهای عضو اکو در سال آینده مطرح و مصوب گردد.
 
حلیمی گفت: دومین اجلاس ثبت احوال کشورهای عضو اکو در شهریور ماه سال آینده در کشور ترکیه برگزار می‌شود.
 
وی با بیان اینکه مذاکراتی پیرامون مدیریت محتوای سایت، نحوه نگهداری و به روز رسانی و تامین مالی آن صورت گرفته افزود: مقرر شد کلیه کشورهای عضو اکو نسبت به تهیه سایتی به زبان انگلیسی با محتوای تامین شده در گارگروه اقدام و آن را به پورتال دبیر خانه اکو متصل نمایند.
کد مطلب 1742890

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