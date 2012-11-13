احضار نماینده دولت به مجلس برای پاسخگویی به مشکلات حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی شهریاری با بیان اینکه مردم در حوزه سلامت با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند، گفت: هماکنون مردم درباره سرنوشت بیماران خود نگران هستند، با توجه به کمبود منابع و مشکلات در بخش واردات دارو برای بیماران صعبالعلاج، سرطانی و تخصصی این نگرانیها، سلامت روانی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
وی با اعلام اینکه هماکنون حوزه سلامت کشور با استانداردهای مطلوب فاصله بسیاری دارد، افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه باید شاخص پرداخت هزینههای سلامت از سوی مردم به پایینتر از ۳۰ درصد کاهش پیدا میکرد، اما ما رو به عقب حرکت کردهایم و در سه سال گذشته، سهم مردم از هزینههای سلامت از ۵۴ درصد به بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
شهریاری با انتقاد از عملکرد دولت در اختصاص ندادن اعتبارات حوزه سلامت در قانون بودجه ۹۱، یادآور شد: متأسفانه تاکنون اعتبارات حوزه سلامت بهویژه دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها به طور مطلوب اختصاص داده نشده است، که این موضوع نشانگر بیتوجهی دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی و نظام سلامت است.
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