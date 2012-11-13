یک میلیارد تومان غرامت به حساب کشاورزان گیلان واریز شد

علیرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال زراعی جاری بیش از 90 هزار کشاورز 83 هزار هکتار مزارع برنج خود را در استان بیمه کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد به نسبت مطلوبی برخوردار است.

وی همچنین با پیش بینی اینکه به 25 درصد محصول برنج اراضی زیر پوشش بیمه کشاورزی در استان خسارت وارد شده است، اظهارداشت: غرامت محصول محاسبه و به حساب شالیکاران واریز می شود.

سرپرست صندوق بیمه کشاورزی گیلان پرداختی غرامت امسال را 36 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این غرامت بصورت متناوب، روزانه محاسبه و هفته ای دو روز به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی امروزه از ارکان مهم اقتصادی است، افزود: برقراری امنیت غذایی و تامین نیازهای ضروری بخش صنعت و ایجاد اشتغال از مولفه های ویژه ای است که بخش کشاورزی را به یکی از محوری ترین بخش های اقتصادی مبدل ساخته که با رشد افزون جمعیت و افزایش میزان مصرف محصولات کشاورزی و تولیدات دامی اهمیتی دوچندان یافته است.

طاهری ادامه داد: با وجود اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، فعالیت در این بخش با سایر فعالیت های تولیدی و اقتصادی تفاوت های دارد.

وی با عنوان اینکه به دلیل اتکای زیاد کشاورزی به طبیعت فعالیتی پرخطر و توام با ریسک به شمار می آید، گفت: با هدف کاهش خطر ریسک فعالیت های کشاورزی، نظام های مختلفی پیشنهاد شده است که از آن جمله می توان به نظام بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد.

سرپرست صندوق بیمه کشاورزی گیلان این نظام را می توان یکی از ابزارهای حمایتی مناسب برای حمایت از منابع مالی تولید کنندگان و سرمایه گذاران این بخش در هنگام بروز حوادث قهری و طبیعی دانست.

وی یادآورشد: بیمه کشاورزی یکی از مهمترین سازوکارهای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش و مقابله با مخاطره پذیری شدید فعالیت و سرمایه گذاری و به عبارت دیگر مهمترین ابراز حمایتی برای تبدیل مدیریت بحران به مدیریت ریسک است.