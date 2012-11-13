اجرای طرح پزشک خانواده در گرگان به پزشکان بیشتری نیاز داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین غریب ظهر سه شنبه در جمع مسئولان شهرستان، ضمن تاکید برحضور فعال پزشکان در این طرح، خواستاراطلاع رسانی دقیق و کامل به تمامی پزشکان عمومی شهر گرگان شد.

وی اظهار داشت: باتوجه به درنظر گرفتن جمعیت شهرگرگان، اجرای طرح نیازمند پزشکان عمومی بیشتری است .

فرماندار گرگان نیز با اشاره به اقدامات دشمنان علیه جوانان ایران اسلامی گفت: در زمینه فرهنگی دشمن با ترویج مد گرایی درصدد کاهش انگیزه و تحقیق و پژوهش در محیط دانشگاهی است و به تعبیر مقام معظم رهبری دانشجویان باید بعنوان افسران جنگ نرم به صورت جدی در این خصوص ورود پیدا کنند.



حیدرعلی احمدی با اشاره به دیدار با نمایندگان آموزش عالی شهرستان اظهار داشت: رسیدگی به مشکلات دانشجویان و حوزه های دانشجویی به لحاظ حساسیت و ظرافتی که دارد، باید مورد توجه ویژه مسئولان مراکز آموزشی و مدیران اجرایی قرار گیرد.

احمدی ابراز داشت: جوانان مومن انقلابی و بالنده مهمترین سرمایه اجتماعی ایران اسلامی و زمینه ساز سربلندی ملت ایران در افق آینده هستند.



فرماندار گرگان بیان داشت: کانونهای فرهنگی، هنری مساجدذ در اجرای برنامه ها به سمت و سویی بروند که با راه اندازی کلاس های آموزشی زمینه های جذب و تشویق جوانان به مساجد را فراهم کنند و با فعال سازی کانونها، جذب جوانان به مساجد نیز شکل مطلوبتری بگیرد.



احمدی تصریح کرد : کانونها بستری مناسب برای جذب جوانان و هدایت استعدادهای هنری هستند و رویکرد اسلامی ایرانی در حوزه هنر با فعال شدن کانونهای مساجد شکل عملیاتی تری پیدا می کند.

وی افزود: با بهره گیری از ابزارهای هنری، ماندگاری و اثرگذاری فعالیت های فرهنگی بیشتر می شود.